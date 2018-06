Treviso | segretario Pd | Conte non disperda quanto fatto da Manildo 2

meteoweb.eu

(Di lunedì 11 giugno 2018) (AdnKronos) – “Continueremo a lavorare con le persone sulle idee e le proposte condivise, in questa importante fase ricostituente del Pd che abbiamo già avviato a, perché credo fortemente che sia la strada giusta per creare coesione ed entusiasmo e ritrovare sintonia con la gente, con i bisogni dei cittadini e i problemi concreti delle famiglie ‘ prosegue Zorzi – Mi permetto anche di ricordare alla Lega che non è più in campagna elettorale, ma ora rappresenta le istituzioni a. Sentire, ancora, Gentilini esclamare che ‘il nemico va ucciso al primo colpo” o il Presidente del Veneto Zaia che dichiara che ‘la bandiera di San Marco vale di più della fascia tricolore da Sindaco” mi sembra non solo fuori luogo ma molto grave.”.‘Grazie a Giovanni e a tutte le persone che in questi anni, e durante la campagna ...