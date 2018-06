Treviso | segretario Pd | Conte non disperda quanto fatto da Manildo 2

Treviso : segretario Pd - Conte non disperda quanto fatto da Manildo : Treviso,11 giu. (AdnKronos) - "Mario Conte vince e diventa Sindaco di Treviso. Giovanni Manildo consegna ai trevigiani una città migliore di come l’aveva ereditata cinque anni fa. Ora alla Lega spetta la grande responsabilità di non disperdere questo patrimonio costruito con il coraggio e la passion

Treviso : segretario Pd - Conte non disperda quanto fatto da Manildo : Treviso,11 giu. (AdnKronos) – “Mario Conte vince e diventa Sindaco di Treviso. Giovanni Manildo consegna ai trevigiani una città migliore di come l’aveva ereditata cinque anni fa. Ora alla Lega spetta la grande responsabilità di non disperdere questo patrimonio costruito con il coraggio e la passione di Giovanni e della sua squadra”. Così Giovanni Zorzi, segretario Provinciale del Partito Democratico a Treviso riconosce ...