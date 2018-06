TREVISO | ANCONA | IMOLA | RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2018 Dati reali | Vicenza | eletto

M5S cala ovunque e crolla a Roma. La Lega vola - a TREVISO è trionfo. Centrosinistra ok a Brescia e Ancona : Elezioni comunali 2018, spoglio a rilento nei comuni dove si è votato. Dalle prime indicazioni emerge un calo del Movimento 5 stelle un po' ovunque , anche nei due municipi di Roma. I...

