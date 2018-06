Trevi corre in Borsa grazie a accordo di finanziamento

Antitrust : a Trevi so al via domani la due giorni del 13mo Convegno sulla concorrenza (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - L'attualità degli argomenti trattati e la presenza di speakers altamente qualificati hanno reso il Convegno di Treviso , sin dalla sua prima edizione, uno dei più significativi momenti di incontro e discussione tra i maggiori rappresentanti del settore Antitrust , a livello

Antitrust : a Treviso al via domani la due giorni del 13mo Convegno sulla concorrenza : Treviso, 23 mag. (AdnKronos) – Al via domani il 13° Convegno ‘Antitrust fra diritto nazionale e diritto dell’Unione Europea’, organizzato dallo Studio Rucellai Raffaelli di Milano. La due giorni, organizzata dal 1992 con cadenza biennale, è ospitata dalla Fondazione Cassamarca di Treviso, alla Casa dei Carraresi. I lavori saranno aperti dagli interventi del Direttore Generale della DG concorrenza della Commissione ...