Trento-Milano | gara-4 basket Finale Scudetto | orario d’inizio e come vederla in tv

Basket - Finale Scudetto 2018 : Milano ancora favorita - ma Trento ha tanta energia da mettere in campo : Prima sentenza della Finale Scudetto 2018: il fattore campo non è ancora stato violato. Nella serie che decreterà la regina del Basket italiano, EA7 Emporio Armani Milano e Dolomiti energia Trentino sono finora riuscite a far valere la loro supremazia casalinga, anche a costo di smentire qualche statistica di questi playoff: l’Olimpia aveva sempre vinto in trasferta e in gara-3 ha perso, l’Aquila aveva sempre espugnato il campo ...

Basket - Serie A - gara-3 : Trento-Milano 72-65 : Mai farla troppo facile quando c'è Trento di mezzo. Nella propria tana, in riva all'Adige, l'Aquila ritrova se stessa, il proprio gioco fatto di energia inarrivabile e spiaggia Milano , 72-65, , ...

Trento ritrova la sua intensità - manda al tappeto Milano e riapre la serie : 2-1 : ... Vota il migliore in campo di gara 3 di Trento-Milano 72-65 Sondaggio 269 voti Dustin Hogue , Trento, Dominique Sutton , Trento, Arturas Gudaitis , Milano, Dairis Bertans , Milano, La cronaca Milano ...

Basket - Finale Scudetto 2018 : Trento ritrova Sutton e Hogue. La Dolomiti vince gara-3 e riapre la serie con Milano : Cuore, energia, grande difesa e soprattutto Dominique Sutton e Dustin Hogue. La Dolomiti Energia Trento vince gara-3 della Finale Scudetto 72-65 contro l’Olimpia Milano e riapre la serie, portandosi sul 2-1. Una grande prestazione della coppia di lunghi trentina e soprattutto in difesa dell’intera squadra di coach Buscaglia, che riesce a tenere l’attacco milanese addirittura sotto i 70 punti. Doppia doppia sia per Sutton ...

Basket - Finale Scudetto : Trento firma una partita capolavoro ed accorcia sull’Olimpia Milano in gara-3 : Trento domina gara-3 di Finale Scudetto ed accorcia sull’Olimpia Milano, dopo due vittorie della squadra di Simone Pianigiani l’Aquila compie un’impresa in casa A due giorni da Gara-2, vinta dall’Olimpia Milano davanti al pubblico del Forum di Assago, le due contendenti al titolo di campione d’Italia di Serie A di Basket, sono tornate a sfidarsi, sul parquet del PalaTrento. gara-3 di Finale Scudetto termina col ...

Trento-Milano : la gara-3 della finale scudetto in diretta live : La finale scudetto si trasferisce a Trento per gara-3. L'Olimpia ha protetto il fattore campo e guida la serie per 2-0, grazie ai due successi del Forum. Milano ha dato spettacolo ad Assago , ...

LIVE Basket - Trento-Milano in DIRETTA : gara-3. La Dolomiti per accorciare le distanze - l’Olimpia per l’allungo decisivo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Milano, gara 3 della Finale Scudetto di Serie A. Si riparte dal 2-0 per l’Olimpia. Si gioca in casa dei trentini, che sono con le spalle al muro ed obbligati a vincere per non trovarsi in una situazione praticamente disperata. Dall’altra parte, invece, la squadra di Simone Pianigiani, forte del doppio vantaggio, ha la possibilità di fare un passo decisivo verso il titolo. In gara-1 Milano ha ...