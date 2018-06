Tre italiani scomparsi in Messico | legale | Individuati i responsabili

Morrovalle : successo sTrepitoso per i campionati italiani assoluti di bocce : Favoritissima era la campionessa del mondo Elisa Luccarini , Bentivoglio-Reggio Emilia, e la Luccarini non ha tradito le attese, dominando nettamente la finale contro la sorprendente Manuela Russolo ,...

Comunali - domenica di voto per olTre 7 milioni di italiani : Teleborsa, - Sono più di 7 milioni gli italiani che oggi, domenica 10 giugno , sono chiamati alle urne. Gli eventuali ballottaggi sono previsti per due settimane più tardi, il 24 giugno. Nel dettaglio ...

Sanità - 7 milioni di italiani cosTretti a indebitarsi per le cure mediche : Cresce la spesa sanitaria privata degli italiani. Nel nostro Paese per esami e visite mediche si arriverà a spendere 40 miliardi di euro (erano 37,3 miliardi lo scorso anno). Nel periodo 2013-2017 la voce è aumentata del 9,6% in termini reali, molto più dei consumi complessivi (+5,3%). Nell’ultimo anno sono stati 44 milioni gli italiani che hanno speso soldi di tasca propria per pagare prestazioni sanitarie per intero o in parte con ...

Diretta/ Assoluti Italiani Scherma 2018 : sTreaming video e tv - orario e risultato live (6 giugno - Milano) : Diretta Assoluti Italiani Scherma 2018: info streaming video e tv, programma e risultati della prima giornata a Milano: oggi spazio a spada e sciabola femminile e fioretto uomini.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 10:08:00 GMT)

Curiosità dal Bel Paese : 11 primati italiani e mondiali in alTrettanti luoghi da visitare : La piscina più profonda La piscina più profonda d'Italia e del mondo si chiama Y40 e si trova a Montegrotto , Padova, . È anche l'unica piscina per subaquei con acqua termale. Ha una profondità ...

MotoGp diretta Mugello 2018/ Qualifiche live : Valentino Rossi in pole position! Tre italiani nei primi 5! : diretta MotoGp Qualifiche, FP3 e FP4 live del GP Italia 2018 al Mugello: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito toscano (oggi sabato 2 giugno)(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 16:59:00 GMT)