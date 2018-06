Torre del Greco al ballottaggio | Palomba contro Mele

A Torino per la prima edizione del Salone del Caffè e per scoprire le migliori Torrefazioni : Se si pensa a un buon Caffè viene sempre in mente Napoli , ma Torino dal 9 all’ 11 giugno ci offre la prima edizione del Salone Internazionale del Caffè con tanti protagonisti e sapori da gustare. Sarà Piazza Carlo Alberto, una delle principali piazze del centro storico di Torino, situata alle spalle di Palazzo Carignano e a pochi metri da piazza Castello, il palcoscenico in cui prenderà vita il Turin Coffee, il Salone Internazionale del ...

Perugia 1416 - il corteo - l'avvicinamento e la sfida della Mossa alla Torre VIDEO : Un momento tanto atteso al quale farà seguito la grande e altrettanto suggestiva festa campestre nel giardino di San Matteo degli Armeni, condita di spettacoli vari con animazioni di artisti di ...

Torre del Greco - Villa delle Ginestre... si racconta : mostra tra immagini - oggetti e testi : In occasione degli spettacoli dedicati alle celebrazioni leopardiane che si terranno il 23, 26, 29 e 30 giugno, in programma anche visite guidate a partire dalle ore 18,30 fino alle ore 20. Per ...

Stefano Bollani e il gioco della Torre : “Chi butto giù tra Mozart e Beehtoven? Il secondo. Cadendo fa un tonfo sordo…” : Stefano Bollani nel gioco della torre chi butterebbe giù tra Duke Ellington e Keith Jarrett? “C’è un meccanismo semplice basta lasciarli lì e prima o poi Keith Jarrett si butta da solo”, spiega divertito il musicista milanese ai giornalisti Diego Petrini e Davide Turrini del fattoquotidiano.it durante la presentazione del suo ultimo album Que Bom, in cui suona come ospite anche Caetano Veloso E tra Ray Charles e Fats Domino chi butterebbe? ...

Maltempo - tempesta sull’Île-de-France : le spettacolari immagini della Torre Eiffel colpita da un fulmine [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

Maltempo - tempesta sull’Île-de-France : le spettacolari immagini della Torre Eiffel colpita da un fulmine [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

Maltempo - tempesta sull’Île-de-France : le spettacolari immagini della Torre Eiffel colpita da un fulmine [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

Calcio - gli addii del 2018 : Buffon - Iniesta - Torres e gli altri : Tanti applausi, urla, boati, saluti, brividi e lacrime. L’addio di certi calciatori è un incrocio tra una cicatrice e un momento indimenticabile per quanto bello e al contempo spiacevole. Stiamo parlando di Calcio, un gioco, eppure il copione si ripete ogni volta che qualche grande giocatore dice basta, sia perché appende gli scarpini al chiodo, sia perché chiude una parentesi gloriosa, lunga e importante della propria carriera. Tifosi ...

Torre del Greco - Diciotto chili di sigarette di contrabbando sotto il letto - arrestato 55enne : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Truffa ai preti nelle Marche, broker stabiese nei guai Gragnano - Scippatore in lacrime in tribunale, scooter messo all'asta Penisola - Pioggia di ...

Il mal di gola di Vasco Rossi non ferma le prove del tour col nuovo bassista Andrea Torresani (video) : Inizia all'insegna di qualche imprevisto di troppo il VascoNonStop Live 2018 con cui Vasco Rossi debutterà l'1 e 2 Giugno allo Stadio Olimpico di Torino: il rocker è arrivato da qalche giorno a Lignano Sabbiadoro con tutta la band per le ultime prove in vista del soundcheck di venerdì 25 e della data zero di domenica 27 maggio in scena allo stadio Teghil prima del debutto torinese. Dopo la notizia che il bassista storico del gruppo di Vasco ...

Vasco - il bassista Andrea Torresani al posto del 'Gallo' ricoverato : ' Siamo noi.. che dobbiamo andare avanti!! Un abbraccio forte al Gallo! Gli auguro di stare bene presto! The show must go on!! '. Dalla sua pagina Facebook , e da Lignano Sabbaidoro dove sta mettendo ...

Festa provinciale del mini-basket nella Villa comunale di Torre Annunziata : Festa provinciale del mini-basket a Torre Annunziata . Domenica 27 maggio, dalle ore 9,30 alle ore 12, la Villa comunale di via Marconi si trasformerà in un piccolo Villaggio della pallacanestro , con ...

Torre del Grifo - concluso il simposio internazionale sullo Sport : Il trinomio 'Etica, economia e Sport' è stato sviluppato dal professore Gabriele Gravina, Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico. La 'tavola rotonda' con i giornalisti ha consentito ...

Nudo in strada nel quartiere chic di Torre del Greco : fermato dai vigili - scatta il Tso : Torre DEL Greco - 'Aiutateci, c'è un uomo che gira completamente Nudo nel quartiere e che importuna le persone. Fate presto'. Choc nella zona Montedoro, quartiere alto di Torre del Greco, tra i rioni ...