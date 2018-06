Torino - PICCHIATA E LANCIATA IN TANGENZIALE : MORTA PROSTITUTA 20ENNE/ Ultime notizie : telecamere al vaglio : TORINO, PICCHIATA e LANCIATA da auto in corsa: muore 20ENNE. Si tratta di una PROSTITUTA albanese, troppo gravi le lesioni riportate: è caccia all'assassino(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 12:18:00 GMT)

Torino - Picchiata e lanciata da auto in corsa : morta 20enne : S elvaggiamente Picchiata e poi gettata da un'auto in corsa. Una ragazza albanese di 20 anni - probabilmente una prostituta - è morta all'ospedale di Moncalieri, dove era stata ricoverata sabato notte,...

Picchiata e lanciata da un auto in corsa : morta una ventenne a Torino : Una albanese di 20 anni è morta all'ospedale di Moncalieri, dove era stata ricoverata sabato notte. A dare l'allarme, sulla tangenziale Sud di Torino tra Stupinigi e La Loggia, era stato un automobilista: "Qualcuno ha lanciato una persona fuori dall'auto ed è scappato. Aiuto, non so cosa fare". Sul posto intervengono la polizia stradale e il 118, ma il trasporto in ospedale si rivela inutile. Del caso, riferisce La Stampa sulle ...

Torino. Picchiata e gettata sull’asfalto da un’auto in corsa. Così è stata uccisa una 20enne : Anxhela Meçani, 20enne albanese, potrebbe essere entrata nella macchina del cliente sbagliato. Ma non è escluso che possa essere stata punita dai suoi 'protettori' come avvertimento per le connazionali. La giovane è stata ritrovata in fin di vita sulla tangenziale di Torino, tra La Loggia e Stupinigi; è morta all'ospedale di Moncalieri.Continua a leggere

Torino - picchiata e lanciata da auto in corsa : muore prostituta 20enne : Torino, picchiata e lanciata da auto in corsa: muore prostituta 20enne Torino, picchiata e lanciata da auto in corsa: muore prostituta 20enne Continua a leggere L'articolo Torino, picchiata e lanciata da auto in corsa: muore prostituta 20enne proviene da NewsGo.