Torino choc | lancia prostituta da auto in corsa e scappa | morta 20enne

Choc a Torino : 20enne aggredita con l'acido : L'ospedale Cto di Torino È ricoverata in gravi condizioni, all'ospedale Cto di Torino, la ragazza di 20 anni che è stata aggredita con l'acido in strada Settimo. L'episodio si è verificato nella notte ...

Torino - cade in acqua mentre tenta di saltare la cascata : morto 20enne - sotto choc l’amico : Tragedia nel pomeriggio ad Almese, in provincia di Torino. Un ventenne è morto mentre tentava di saltare la cascata di un torrente, in località Goja del Pis. Nella zona si era scatenato un violento temporale e il fiume era in piena. l’amico che era con lui è riuscito a salvarsi ed è stato portato in ospedale in stato di choc.Continua a leggere

Choc a Torino : incarcerata e stuprata per un'ora : Sequestrata, incarcerata e stuprata ripetutamente da due connazionali. È l'incubo vissuto da una ragazza di 22 anni proveniente dalla Nigeria. L'episodio si è verificato lunedì 14 maggio, in via ...

“Abbiamo sentito gli spari - poi…”. Choc vicino Torino. Nel pieno pomeriggio quattro colpi di pistola sono stati esplosi in un parcheggio. I carabinieri sono intervenuti subito - ma era troppo tardi. Cosa è successo : Ancora follia, ancora sangue. Il tutto è avvenuto a Rivoli, poco dopo le 17, in un parcheggio di via Alpignano, vicino a corso Susa. Due persone, un signore e una signora (lui era rimasto vedono nel luglio del 2017 e lei era divorziata da una ventina di anni), che si erano sposati a novembre e separati due mesi più tardi, si sono incontrati per chiarire delle questioni. Enzio Giorio, un pensionato 75enne ha ammazzato la moglie Maria ...

Torino - 15enne sui binari investita dal treno/ Porta Susa - ultime notizie : “compagni di scuola sotto choc” : Torino, morta ragazzina sotto un treno nella stazione di Porta Susa: "Lo zaino è rimasto impigliato". ultime notizie, la 15enne caduta sui binari davanti agli occhi dei compagni, sotto choc (Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 12:45:00 GMT)