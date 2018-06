: Toninelli: appena arrivati cambia vento - NotizieIN : Toninelli: appena arrivati cambia vento - CyberNewsH24 : #News #Toninelli: appena arrivati cambia vento - TelevideoRai101 : Toninelli: appena arrivati cambia vento -

"Ci siamo insediati da pochi giorni e già la musica stando". Così il ministro delle Infrastrutture,"Ringraziamo davvero la Spagna e il premier Sanchez che hanno deciso di accogliere la nave Aquarius. E' segno di un nuovodi solidarietà e condivisione che spira in Europa su questa emergenza"."Coi ministri Moavero Milanesi e Salvini porteremo in Europa il tema della cooperazione tra Stati del Mediterraneo"."L'Italia non si tira indietro per salvare le vite umane, ma chiede agli altri di fare lo stesso".(Di lunedì 11 giugno 2018)