Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : azzurre ottime nelle qualifiche del trap - Jessica Rossi e Silvano Stanco quinte : Prosegue a Siggiewi, Malta, la tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo: dopo la fine delle gare dello skeet, da oggi a giovedì tocca alla fossa olimpica. Ad aprire le danze le donne, con le prime tre serie di piattelli delle cinque (le altre due domani mattina) che qualificheranno alla finale di domani pomeriggio. Bene le tre azzurre impegnate, tutte ancora in corsa per un posto tra le sei finaliste: Jessica Rossi e Silvana Stanco sono nel ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : le parole di Gabriele Rossetti e Andrea Benelli : Ieri la tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo in corso a Siggiewi (Malta) ha riservato all’Italia il podio di Gabriele Rossetti: il campione olimpico di Rio 2016 e campione mondiale di Mosca 2017, è arrivato terzo nella finale dello skeet maschile, ed al sito federale ha poi parlato assieme al direttore tecnico Andrea Benelli. Bravo ad affrontare le avverse condizioni di gara Gabriele Rossetti: “E’ stata una gara davvero difficile. ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : Gabriele Rossetti non tradisce mai! E’ terzo nello skeet! : Arriva il podio per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo in corso a Siggiewi (Malta): nella finale dello skeet maschile Gabriele Rossetti centra il gradino più basso del podio. Vittoria dello statunitense Vincent Hancock, piazza d’onore per l’egiziano Azmy Mehelba. Fuori nelle eliminatorie gli altri due azzurri impegnati, Riccardo Filippelli e Tammaro Cassandro. In finale lo statunitense VIncent Hancock chiude ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : Diana Bacosi quarta nello skeet femminile : La prima finale della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo, iniziata ieri a Siggiewi, Malta, riserva subito un amaro quarto posto all’Italia: Diana Bacosi resta ai piedi del podio nella finale dello skeet femminile. Eliminate in qualifica le altre due azzurre in gara, Chiara Cainero e Katiuscia Spada. La vittoria va alla britannica Amber Hill, con 52/60, che batte la statunitense Amber English, ferma a quota 48/60. Eliminata in terza ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : le azzurre dello skeet già costrette ad inseguire : Al via la terza tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo a Siggiewi (Malta). Nella giornata odierna si è assistito ai primi tre round di qualificazione dello skeet femminile, in attesa di vedere sparare gli ultimi 50 piattelli prima della finale prevista per le 18 di domani. Le nostre portacolori non hanno brillato, anzi sono già costrette a rimontare nei due round successivi per riuscire a staccare il pass tra le migliori. La migliore è Diana ...

Tiro a volo - protesta degli azzurri per la sospensione di Rossi : Il candidato alla ISSF sospeso per le critiche mosse per l'esclusione del Double Trap dalle Olimpiadi

Web TV : Meeting Internazionale Tiro a Volo Nuoto su Ircsporttv e OA Sport. Grande spettacolo in vasca a Roma : Dal 7 al 10 giugno andrà in scena la quarta edizione del Meeting Internazionale Tiro a Volo Nuoto, che si terrà anche quest’anno nella splendida cornice dello Stadio del Nuoto di Roma. Dopo gli ottimi risultati ottenuti l’anno scorso, la manifestazione, in cui saranno protagonisti tante atleti italiani della vasca, prevederà anche le finali in notturna, che oltre a consentire un miglior tempo di recupero per i nuotatori già impegnati al ...

Tiro a volo - al via a Perugia la cinquantunesima edizione del Campionato d’Europa di Sporting : Pronto ad iniziare presso le strutture del Tav Piancardato di Gaglietole di Collazzone il 51° Campionato d’Europa di Sporting Il 51esimo Campionato d’Europa di Sporting è pronto ad iniziare e le strutture del Tav Piancardato di Gaglietole di Collazzone, Perugia, ospitano già da diversi giorni gli oltre 577 partecipanti venuti da 28 nazioni per conquistare i titoli continentali in palio. E’ stato ufficialmente dato il via ...

Tc New Country Club Frascati (nuoto) : prima il trofeo “Tiro a Volo” - poi la trasferta in Umbria : Frascati (Rm) – E’ ancora piena attività per il settore nuoto del Tc New Country Club Frascati. I ragazzi dell’agonistica del responsabile tecnico Daniele Tavelli si preparano ad affrontare una serie di impegni ravvicinati e di notevole importanza. «Si parte in questo fine settimana con la partecipazione alla kermesse internazionale del trofeo “Tiro a Volo” di Roma dedicata alle categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Senior – spiega Tavelli – ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : l’Italia vuole ben figurare in terra maltese : Un’Italia parzialmente rinnovata nei 12 atleti al via è quella che si presenta a Siggiewi, Malta, per la terza prova della Coppa del Mondo di Tiro a volo. Nella località a sud della Sicilia si terrà il penultimo appuntamento prima di Europei e Mondiali. Rispetto a quanto visto nelle prime prove, il DT Albano Pera ha variato la composizione della formazione azzurra. Per le gare della fossa olimpica, in programma dall’11 al 14 giugno, sono ...

Scaletta e ospiti Wind Music Awards il 5 giugno all’Arena di Verona con Giorgia - Elisa - Il Volo : orari e riTiro biglietti : Seconda ed ultima serata dei Wind Music Awards il 5 giugno all'Arena di Verona per una nuova carrellata di ospiti italiani. L'internazionale atteso oggi a Verona è Mihail. Ai Wind Music Awards il 5 giugno ci sarà Giorgia. Presente anche Elisa. Ci saranno poi Francesco Gabbani e Gianna Nannini e ancora Federica Carta e Shade. Il trio pop composto da Nek, Francesco Renga e Max Pezzali salirà sul palco stasera. All'Arena di Verona è atteso ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggewi 2018 : programma - orari e tv : Terza tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo: dal 7 al 14 giugno il circuito maggiore fa tappa a Siggiewi (Malta). Dal 7 al 9 sono in programma le gare di skeet maschie e femminile, mentre dall’11 al 14 si terranno le gare di trap, maschile femminile e misto. L’Italia sarà in gara con 12 atleti, schierando il numero massimo di atleti in ogni specialità: 3 nelle gare individuali e due coppie nel misto. Le finali saranno trasmesse in ...

Tiro a Volo - Tanti appuntamenti imperdibili in attesa della sfida tricolore al Concaverde : Per la cronaca, lo scorso anno è stato un testa a testa per il titolo delle società vinto dal Tav Pezzaioli con il punteggio di 430/450 nei confronti dei padroni di casa delle frecce verde-oro del ...