Terremoto oggi in Calabria INGV ultime scosse | Cosenza | sisma M 2 9 a Bocchigliero 11

Terremoto Centro Italia : oggi il premier in visita nelle zone colpite : Il premier Giuseppe Conte oggi sarà in visita nelle zone terremotate del Centro Italia: in mattinata è atteso nel Centro storico di Amatrice, si fermerà davanti alla chiesa di Sant’Agostino in fase di ricostruzione, poi si trasferirà al Parco Comunale, dove deporrà un cuscino di fiori ai piedi della lapide commemorativa delle vittime del sisma. Successivamente incontrerà i cittadini e in Comune incontrerà gli amministratori locali. Tappa ...

Terremoto oggi nel Lazio/ INGV ultime scosse : Rieti - sisma M 2.9 ad Accumoli (7 giugno 2018) : Terremoto oggi a Rieti, Lazio: ultime scosse INGV di giornata, sisma M 2.9 ad Accumoli e Amatrice, non ci sono danni segnalati. Tutte le scosse e i dati in tempo reale(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 14:54:00 GMT)

Terremoto oggi a Napoli e nell’Irpina/ INGV ultime scosse : sisma M 2.4 anche ad Avellino (5 giugno 2018) : Terremoto oggi a Napoli e nell'Irpinia, le ultime scosse INGV in tempo reale: vibrazioni avvertite anche nella provincia di Avellino. No danni ma la gente scende in strada lo stesso(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 16:42:00 GMT)

Terremoto OGGI/ INGV ultime scosse : Udine - sisma M 2.2 a Zuglio (ore 8 : 40 - 5 giugno 2018) : TERREMOTO OGGI, 5 giugno 2018: una scossa di magnitudo 2.2 sulla scala Richter si è verificata in provincia di Udine, a Zuglio. La terra trema anche in provincia di Macerata (dati INGV)(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 08:40:00 GMT)

'C'è stato un Terremoto politico - oggi la contrapposizione è popolo contro elite' : Non sono mai stato in corsa per ricoprire la carica all'Economia al posto del professor Savona. Cottarelli? Scegliere lui è stato uno schiaffo a chi ha vinto le elezioni il 4 marzo'. Difende Savona ...

"C'è stato un Terremoto politico - oggi la contrapposizione è popolo contro elite" : "Paolo Savona interpretava il punto di contatto e la sintesi tra noi e 5 Stelle". Così, intervistato dal Corriere della Sera Giancarlo Giorgetti della Lega spiega perché non avrebbe potuto essere lui il ministro dell'Economia del governo gialloverde. "A questo punto - aggiunge - diventerà plastica la centralità del Parlamento, i provvedimenti di Cottarelli non potranno ...

Terremoto oggi a L’Aquila/ INGV ultime scosse : sisma M 3.0 a Pizzoli in Abruzzo (28 maggio 2018) : Terremoto oggi a L'Aquila: ultime scosse INGV, dati in tempo reale. sisma di M 3.0 a Pizzoli in Abruzzo: sciame sismico in centro Italia e in Sicilia, oggi 28 maggio 2018(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 13:32:00 GMT)

Terremoto oggi a Catania/ Ingv - sciame sismico Sicilia : scossa 3.2 vicino Milo (25 maggio 2018) : Terremoto a Catania oggi, 25 maggio 2018. Ingv segnala sciame sismico Sicilia: scossa di magnitudo 3.2 vicino Milo. Le ultime notizie sull'attività sismica in Italia(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 13:03:00 GMT)

Terremoto OGGI/ INGV ultime scosse : Mar Ionio - sisma M 3.3. Allarme tsunami nelle Filippine (22 maggio) : TERREMOTO OGGI, 22 maggio 2018: una scossa di magnitudo 3.3 sulla scala Richter si è verificata nel Mar Ionio. sisma M 6.0 a largo delle Isole Marianne: Allarme tsunami nelle Filippine.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 11:51:00 GMT)

Marche - Terremoto oggi a Macerata/ INGV - ultime 8 scosse a Muccia : sisma M 3.8 - scuole evacuate (21 maggio) : Lombardia, terremoto oggi nelle Marche: ultime scosse INGV, sisma M 3.8 a Muccia, Macerata. Non si registrano danni: scossa a Brescia in Lombardia, anche qui nessuna conseguenza. Oltre alla scossa di M 3.8 ci sono stati altri 8 sismi almeno tutte con magnitudo comprese tra M 1.1 e 2.1, con epicentro sempre focalizzato sulla provincia di Macerata, ma avvertite anche nelle altre zone di Ancona, Fabriano e Jesi. Stando alle nuove verifiche ...

Terremoto - raffica di scosse nelle ultime 36 ore tra Italia - Tunisia - Grecia e Albania : oggi il picco massimo : Terremoto – scosse sismiche a raffica nelle ultime ore sull’Italia e nel Mediterraneo centrale, tra Tunisia, Albania, Grecia e appunto il nostro Paese. oggi sembra di raggiungere il picco massimo di quest’attività iniziata nel weekend con la scossa di magnitudo 3.9 di Sabato sera, distintamente avvertita in tutto il Nord/Ovest da Genova a Milano, e con epicentro sulle colline emiliane di Piacenza. Sempre nel weekend abbiamo ...