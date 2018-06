Terremoto Centro Italia | oggi il premier in visita nelle zone colpite

Terremoto Centro Italia : domani il premier in visita nelle zone colpite : Il presidente del Consiglio domani si recherà nei luoghi colpiti dal Terremoto del 2016: andrà ad Amatrice e ad Accumoli, nel reatino, poi ad Arquata del Tronto (Ascoli Piceno). I vescovi dei luoghi colpiti, interpellati dall’Adnkronos, esprimono “apprezzamento” per la scelta del premier Conte di andare nei luoghi del sisma come primo atto di governo. Mons. Giovanni D’Ercole ha dichiarato: “Mi auguro non sia una ...

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Amatrice : “A Conte chiederò lo snellimento delle procedure per la ricostruzione” : “Ho avuto conferma che il premier Conte lunedì ci farà visita ad Amatrice“: lo ha confermato all’ANSA Filippo Palombini, sindaco facente funzione di Amatrice (Rieti). “I temi di cui parleremo sono quelli sul tavolo in questi giorni: lo snellimento delle procedure per la ricostruzione, i villaggi temporanei per i non residenti, la sistemazione delle aree Sae, la viabilità, il sostegno e il rilancio ...

Terremoto Centro Italia : il premier Conte potrebbe visitare le zone colpite nei prossimi giorni : Il presidente del Consiglio potrebbe recarsi nelle zone colpite dal Terremoto del 2016 già nei prossimi giorni. Martedì lo stesso Conte, durante il suo discorso al Senato, aveva annunciato una visita ufficiale nelle aree del cratere. L'articolo Terremoto Centro Italia: il premier Conte potrebbe visitare le zone colpite nei prossimi giorni sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Centro Italia : sul Pian Grande spunta la scritta “Welcome to Castelluccio” : “Welcome to Castelluccio“: è spuntata questa scritta sul Pian Grande, ai piedi del borgo distrutto dalla sequenza sismica iniziata nell’agosto 2016. L’opera è stata creata sui campi della “Cooperativa della lenticchia di Castelluccio di Norcia” dai soci allo scopo di dare il benvenuto ai visitatori. “L’abbiamo realizzata con la motozappa e nei solchi realizzati abbiamo seminato dei fiori bianchi ...

Terremoto nel Rietino : epicentro a Borbona [DATI INGV] : Un Terremoto magnitudo ML 3.1 si è verificato a 2 km sudovest da Borbona (Rieti) alle 01:20:21 ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed è stato avvertito dalla popolazione di Rieti, Borbona, Cantalice, Posta (dati “Hai Sentito il Terremoto”). L'articolo Terremoto nel Rietino: epicentro a Borbona [DATI INGV] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Centro Italia : ancora 6 mesi di sospensione del pagamento delle bollette : L’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) differisce di 6 mesi, dal primo giugno al primo gennaio 2019, il termine di sospensione dei pagamenti delle fatture emesse o da emettere per le forniture di acqua, luce e gas (compresi il gpl e altri gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate) a favore dei cittadini che dichiarino l’inagibilità del fabbricato (abitazione, studio professionale o azienda) a causa degli ...

Terremoto Centro Italia : prime 20 casette “Sae” a Cittareale (RI) : A Cittareale, borgo del Reatino colpito dalla sequenza sismica iniziata nell’agosto 2016, sono state consegnate 20 “casette”, Soluzioni Abitative d’Emergenza (Sae). “Oggi dobbiamo ringraziare questa nostra Italia, che molto spesso ci affrettiamo a criticare, ma che con questa giornata dimostra ancora una volta la sua vicinanza a questi territori. Perché non è scontato che quando una casa crolla, lo Stato la ...

Terremoto Centro Italia : il sindaco Alemanno invita il nuovo Presidente del Consiglio a Norcia : “Le questioni legate al Terremoto ci auguriamo che siano in cima all’elenco delle priorita’ del nuovo Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al quale auguriamo buon lavoro e fin da adesso lo invitiamo quanto prima a visitare Norcia“: lo ha dichiarato all’ANSA il sindaco Nicola Alemanno. “Il Presidente Conte spero che possa sedersi al piu’ presto al tavolo con il commissario straordinario alla ...

Terremoto : forte scossa in Indonesia - epicentro nell’Oceano Indiano [MAPPE e DATI] : 1/4 ...

Terremoto L’Aquila : epicentro a Pizzoli - scossa avvertita anche a Penna Sant’Andrea [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoto Centro Italia : domani il sindaco Amatrice incontra il Principe Carlo : Il sindaco facente funzioni di Amatrice, Filippo Palombini, ha raggiunto oggi l’Inghilterra per incontrare i referenti di Intbau Italia e del World Monument Fund. domani Palombini sarà in Cornovaglia, a Poundbury, dove incontrerà il Principe di Galles, Carlo d’Inghilterra, che nell’aprile del 2017 aveva visitato il borgo reatino distrutto dalla sequenza sismica iniziata nell’agosto 2016. Intbau, International Network for ...

Terremoto Catania : scossa con epicentro a Randazzo [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoto Centro Italia : ecco come verrà recuperata la Torre di Norcia : La soprintendente ai Beni culturali dell’Umbria, Marica Mercalli, ha spiegato che i passaggi da eseguire prima di avviare i lavori di ristrutturazione della Torre civica di Norcia consistono nel consolidamento della base e smontaggio controllato della cella campanaria, successivamente si passerà al recupero. La Torre comunale “è stato il primo edificio ad essere stato messo in sicurezza subito dopo il sisma, in quanto la cella ...

Nuova scossa di Terremoto nel Centro Italia - fortemente avvertita fino ad Ancona Video : Una Nuova scossa di terremoto ha colpito il Centro Italia, dopo qualche giorno in cui sembrava che lo sciame si fosse acquietato nella zona fra Muccia, Pieve Torina e Camerino. Secondo i dati forniti dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma avrebbe avuto una magnitudo pari a 3.9 della scala Richter, e si sarebbe verificato precisamente alle 10:49 ora Italiana, sorprendendo gran parte della popolazione mentre era a lavoro o a ...