Terremoto Centro Italia | Coldiretti | “Domande per l’aiuto per le stalle entro il 30

Terremoto Centro Italia : Conte ad Accumoli - atteso ad Arquata del Tronto : Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è giunto ad Accumoli, in visita nella zona rossa del borgo reatino devastato dal Terremoto del 2016. Il premier è accompagnato dal sindaco di Accumoli e dal Governatore della Regione Lazio. Conte è successivamente atteso al Borgo 1 di Arquata del Tronto, penultima tappa della sua visita. Il Presidente, accompagnato dal commissario per la ricostruzione sarà accolto dal sindaco della cittadina picena, ...

Terremoto Centro Italia - Conte : “Siamo qui per ascoltare le vostre richieste e stabilire le priorità” : “Non vi aspettate magie, non effetti speciali, ma cose concrete. Dobbiamo essere concreti. Intanto c’è un decreto in discussione, cerchiamo di farlo avviare“: lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte, lasciando la sede del comune di Amatrice dopo un incontro con gli amministratori sulla ricostruzione post sisma. “Siamo qui per ascoltare le vostre richieste, e stabilire le priorità sulle quali intervenire“, ha ...

Terremoto Centro Italia - Conte : “C’è un decreto in discussione - cerchiamo di farlo avviare” : “Questo è solo il primo incontro, c’è un decreto in discussione, cerchiamo di farlo avviare“: lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo l’incontro con gli amministratori locali, il governatore del Lazio, il commissario governativo per la ricostruzione, il sindaco facente funzioni di Amatrice, e il suo predecessore, oggi consigliere regionale del Lazio, presso il comune di Amatrice. “Non vi ...

Terremoto Centro Italia - Conte ad Amatrice : “Qui per le persone che soffrono e hanno sofferto - per evitare che si sentano abbandonate” : “Io oggi vi deluderò dal punto di vista delle notizie. Sono qui per un atto di solidarietà verso persone che soffrono e hanno sofferto, per evitare che si sentano abbandonate. È un gesto di solidarietà“: lo ha dichiarato il premier, Giuseppe Conte, ad Amatrice, in visita nelle zone colpite dal Terremoto del 2016 in Centro Italia. Dopo la visita in Corso Umberto, davanti la chiesa di Sant’Agostino, in corso di ricostruzione, il ...

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Amatrice : “Al presidente Conte chiederò degli impegni” : “Al presidente Conte chiederò degli impegni, allo studio ci sono emendamenti che possono dare un’accelerazione alla ricostruzione, poi ho bisogno di stare con lui per chiedergli altre cose, voglio spiegargli cosa è successo e cosa deve succedere“: lo ha dichiarato il sindaco facente funzioni di Amatrice, Filippo Palombini, in riferimento alla visita del premier Giuseppe Conte nelle zone colpite dal Terremoto nel 2016. Questa ...

Terremoto Centro Italia : oggi il premier in visita nelle zone colpite : Il premier Giuseppe Conte oggi sarà in visita nelle zone terremotate del Centro Italia: in mattinata è atteso nel Centro storico di Amatrice, si fermerà davanti alla chiesa di Sant’Agostino in fase di ricostruzione, poi si trasferirà al Parco Comunale, dove deporrà un cuscino di fiori ai piedi della lapide commemorativa delle vittime del sisma. Successivamente incontrerà i cittadini e in Comune incontrerà gli amministratori locali. Tappa ...

Terremoto Centro Italia : domani il premier in visita nelle zone colpite : Il presidente del Consiglio domani si recherà nei luoghi colpiti dal Terremoto del 2016: andrà ad Amatrice e ad Accumoli, nel reatino, poi ad Arquata del Tronto (Ascoli Piceno). I vescovi dei luoghi colpiti, interpellati dall’Adnkronos, esprimono “apprezzamento” per la scelta del premier Conte di andare nei luoghi del sisma come primo atto di governo. Mons. Giovanni D’Ercole ha dichiarato: “Mi auguro non sia una ...

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Amatrice : “A Conte chiederò lo snellimento delle procedure per la ricostruzione” : “Ho avuto conferma che il premier Conte lunedì ci farà visita ad Amatrice“: lo ha confermato all’ANSA Filippo Palombini, sindaco facente funzione di Amatrice (Rieti). “I temi di cui parleremo sono quelli sul tavolo in questi giorni: lo snellimento delle procedure per la ricostruzione, i villaggi temporanei per i non residenti, la sistemazione delle aree Sae, la viabilità, il sostegno e il rilancio ...

Terremoto Centro Italia : il premier Conte potrebbe visitare le zone colpite nei prossimi giorni : Il presidente del Consiglio potrebbe recarsi nelle zone colpite dal Terremoto del 2016 già nei prossimi giorni. Martedì lo stesso Conte, durante il suo discorso al Senato, aveva annunciato una visita ufficiale nelle aree del cratere. L'articolo Terremoto Centro Italia: il premier Conte potrebbe visitare le zone colpite nei prossimi giorni sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Centro Italia : sul Pian Grande spunta la scritta “Welcome to Castelluccio” : “Welcome to Castelluccio“: è spuntata questa scritta sul Pian Grande, ai piedi del borgo distrutto dalla sequenza sismica iniziata nell’agosto 2016. L’opera è stata creata sui campi della “Cooperativa della lenticchia di Castelluccio di Norcia” dai soci allo scopo di dare il benvenuto ai visitatori. “L’abbiamo realizzata con la motozappa e nei solchi realizzati abbiamo seminato dei fiori bianchi ...

Terremoto nel Rietino : epicentro a Borbona [DATI INGV] : Un Terremoto magnitudo ML 3.1 si è verificato a 2 km sudovest da Borbona (Rieti) alle 01:20:21 ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed è stato avvertito dalla popolazione di Rieti, Borbona, Cantalice, Posta (dati “Hai Sentito il Terremoto”). L'articolo Terremoto nel Rietino: epicentro a Borbona [DATI INGV] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Centro Italia : ancora 6 mesi di sospensione del pagamento delle bollette : L’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) differisce di 6 mesi, dal primo giugno al primo gennaio 2019, il termine di sospensione dei pagamenti delle fatture emesse o da emettere per le forniture di acqua, luce e gas (compresi il gpl e altri gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate) a favore dei cittadini che dichiarino l’inagibilità del fabbricato (abitazione, studio professionale o azienda) a causa degli ...