Tennis, squalificata Sara Errani. Angelo Binaghi e la FIT al fianco dell'azzurra: "Sentenza iniqua"

(Di lunedì 11 giugno 2018) La squalifica inflitta aviene considerata ingiusta dalla Feder, che oggi, per mezzo del suo numero uno, esprime vicinanza all’atleta, giudicando iniqua la decisione maturata ed augurandosi che lata azzurra possa presto tornare in campo per ricominciare a giocare. Parla così al sito federale il presidente della FIT: “Il fatto che il TAS abbia emesso questa sentenza iniqua sei mesi dopo la data che lo stesso organo giudicante aveva annunciato rappresenta una grave violazione dei diritti dell’atleta, che si è vista privata della serenità necessaria a svolgere la sua professione dita ormai da un anno a mezzo. Il tutto a causa dell’assunzione di una sostanza che lo stesso TAS ha valutato come involontaria. Sono convinto chesupererà questo momento difficile e la aspettiamo in campo“. Clicca qui per ...