Tennis | Sara Errani squalificata per 10 mesi! Non giocherà fino a febbraio 2019 | mazzata

Tennis - quando torna Roger Federer? Inizia la stagione sull’erba - lo svizzero sarà a Stoccarda : Roger Federer è pronto per tornare in campo! Il Maestro sarà infatti impegnato nel torneo di Stoccarda che scatterà domani 11 giugno. Lo svizzero non gioca da quasi tre mesi, cioè da quando perse contro Kokkinakis a Miami decidendo così di non partecipare al Roland Garros vinto oggi pomeriggio dal suo eterno rivale Rafael Nadal. L’elvetico sarà impegnato sull’erba della città tedesca, replicando così la programmazione del 2017 che si ...

Tennis - WTA Bol 2018 : Sara Errani vola in semifinale! Spazzata via l’iberica Sara Sorribes Tormo : Sara Errani prosegue la sua corsa nel torneo WTA 125K di Bol, in Croazia: la Tennista italiana nei quarti di finale supera la spagnola Sara Sorribes Tormo con un perentorio 6-1 6-4 in un’ora e 26 minuti di gioco. Domani, nel penultimo atto del torneo, sfida alla vincitrice dell’incontro tra l’elvetica Viktorija Golubic e la polacca Magda Linette. Nel primo set l’azzurra domina chiudendo 6-1 in appena 29 minuti di gioco. ...

Tennis - WTA Bol 2018 : Sara Errani accede ai quarti di finale - sconfitta in tre set Viktoriya Tomova : Sara Errani soffre ma accede ai quarti di finale del torneo WTA 125K di Bol: sulla terra rossa croata l’azzurra ha sconfitto in tre set la bulgara Viktoriya Tomova con il punteggio di 6-1 4-6 6-2 in due ore di gioco. Domani la Tennista italiana, numero 4 del tabellone, sfiderà l’iberica Sara Sorribes Tormo. Nel primo set l’azzurra, dopo l’iniziale break subito, ha infilato sei giochi consecutivi, chiudendo 6-1 in 37 ...

Tennis - WTA Bol 2018 : Sara Errani batte Naiktha Bains e va al secondo turno : Sara Errani prosegue nella sua risalita nel ranking: questa settimana deve difendere i punti conquistati lo scorso anno nel torneo WTA 125K di Bol, in Croazia. Nella scorsa edizione Sarita raggiunse i quarti di finale, oggi, nel primo turno, elimina l’australiana Naiktha Banks, numero 345 al mondo, con il punteggio di 6-3 6-0 in un’ora e quindici minuti di gioco. Agli ottavi incontrerà la vincente della sfide tra la tedesca Mona ...

Roland Garros – Si complica il rientro di Serena Williams : la Tennista americana non sarà testa di serie : I vertici del Roland Garros hanno deciso di non concedere la testa di serie a Serena Williams: la tennista americana farà comunque parte del torneo francese Serena Williams non sarà testa di serie al prossimo Roland Garros. La tennista americana, al rientro post maternità, prenderà parte al torneo grazie al ranking protetto, ma non sarà inserita nel seeding. I vertici del torneo francese infatti hanno preferito stabilire le teste di serie in ...

Tennis - ranking WTA (14 maggio 2018) : salgono le ceche Karolina Pliskova e Petra Kvitova. Bene Sara Errani : Classifica WTA in salsa ceca: le uniche a salire nella top ten del ranking mondiale del Tennis femminile sono Karolina Pliskova, che scavalca la lettone Jelena Ostapenko e va al numero 5, e Petra Kvitova, che in un sol colpo scavalca due statunitensi, ovvero Venus Williams e Sloane Stephens, attestandosi così al numero 8. In vetta sempre la romena Simona Halep, la quale però vede assottigliarsi a poco più di 400 punti il margine sulla danese ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2018 : la finale sarà tra Dominic Thiem e Alexander Zverev : Saranno Dominic Thiem e Alexander Zverev a giocarsi la finale del Masters 1000 di Madrid. Senza storia le due semifinali, che hanno visto l’austriaco e il tedesco vincere in due set. Per Thiem si tratterà della seconda finale consecutiva a Madrid, ancora a caccia del primo titolo 1000 in carriera, per Zverev sarà la prima volta alla Caja Magica, avendo però già in tasca due titoli di questo livello. A senso unico la prima semifinale, con ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : le speranze dell’Italia nel tabellone femminile. Ci sarà il graffio della Leonessa? : Una scelta che potrebbe far variare l’orizzonte delle aspettative italiane agli Internazionali di Roma: la WTA ha concesso una wild card a Francesca Schiavone, che così entra di diritto nel tabellone principale. La Leonessa, a due anni di distanza dall’ultima apparizione Romana, potrà tornare a ruggire al Foro Italico. A farle compagnia nel main draw italiano le altre due wild card azzurre concesse, in questo caso, dalla FIT: ai ...

Tennis - WTA Madrid 2018 : Sara Errani eliminata al primo turno dall’australiana Ashleigh Barty : Dopo aver superato le qualificazioni, si ferma al primo turno del tabellone principale l’avventura di Sara Errani al torneo WTA Premier Mandatory di Madrid: sulla terra rossa iberica l’azzurra cede all’australiana Ashleigh Barty, che si impone con il punteggio di 6-1 6-4 in 77 minuti di gioco. Nel primo set l’azzurra inizia male, ritrovandosi subito sotto 0-3, non riuscendo mai a procurarsi l’occasione del ...

Tennis - WTA Madrid 2018 : Sara Errani entra nel tabellone principale. Battute Beatriz Haddad Maia e Kirsten Flipkens : Sara Errani ce l’ha fatta: l’azzurra entra nel tabellone principale del torneo WTA Premier Mandatory di Madrid. In Spagna la Tennista italiana ha battuto prima la brasiliana Beatriz Haddad Maia, poi la belga Kirsten Flipkens, ed ora attende di conoscere quale sarà la sua avversaria di primo turno (sono 8 le qualificate). Nel primo match del tabellone cadetto Errani ha superato la brasiliana Haddad Maia, in una dura battaglia ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : i risultati della sesta giornata. Cina-Giappone sarà la finale femminile : Sono proseguiti ad Halmstad, in Svezia, i Mondiali a squadre di Tennistavolo: disputati altri 54 incontri nella sesta giornata di gare in tutte i sei tabelloni, con le semifinali della Championships Division femminile, che hanno designato Cina e Giappone quali finaliste. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Championships Division maschile Quarti di finale Cina-Austria 3-0 Corea del Sud-Giappone 3-1 Svezia-Inghilterra ...

Tennis - WTA Rabat 2018 : Elise Mertens domina. Niente rivincita per Sara Errani : Da Genova a Rabat il risultato non cambia. Elise Mertens batte ancora una volta Sara Errani e si qualifica per le semifinali del torneo WTA di Rabat. Anche sulla terra rossa marocchina la belga, numero 19 al mondo, si impone dopo un’ora e mezza di gioco per 6-3 6-1, stesso punteggio del playoff di Federation Cup giocato qualche settimana fa. Nel primo set ci sono addirittura sette break. Errani si porta subito avanti, strappando il ...

Tennis World Tour sarà mostrato in anteprima durante gli Internazionali BNL d'Italia : Bigben è lieta di annunciare che in occasione degli Internazionali BNL d'Italia che si svolgeranno a Roma dal 7 al 20 Maggio 2018, all'interno della lounge della Gazzetta dello Sport, i Tennisti professionisti partecipanti al torneo, i vip e gli ospiti della lounge, potranno provare in anteprima nazionale Tennis World Tour, il videogioco sviluppato da Breakpoint e distribuito da Bigben Interactive. La storia degli Internazionali BNL d'Italia ah ...