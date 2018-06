Tennis | la Errani squalificata 10 mesi per il “doping del tortellino”

Tennis - il Tas squalifica la Errani per altri otto mesi per doping : Brutte notizie per Sara Errani che dovrà stare ferma fino all'otto febbraio del 2019 per via di una squalifica per doping. La 31enne di Bologna era risultata positiva al letrozolo lo scorso 16 febbraio del 2017 in un controllo effettuato sorpresa. La Tennista azzurra si era giustificata dichiarando di aver assunto tale sostanza per una contaminazione di tipo alimentare ma questo gli era comunque costata la sospensione da parte della Federazione ...

Doping - 10 mesi di squalifica per la Tennista Sara Errani : ROMA - Dieci mesi di squalifica per Sara Errani. Il Tas di Losanna rivede in maniera molto dura il caso di Doping legato alla tennista azzurra, trovata positiva al 'letrozolo' lo scorso agosto e per ...

Tennis - Sara Errani squalificata per 10 mesi! Non giocherà fino a febbraio 2019 - mazzata per il caso doping : Arriva una mazzata pesantissima per Sara Errani a cui sono stati inflitti dieci mesi di squalifica. Il Tas ha infatti accolto l’appello presentato da Nado Italia lo scorso 31 agosto. Originariamente la Federazione Internazionale del Tennis aveva fermato la giocatrice per due mesi dopo la positività al letrozolo emersa in un test antidoping del 16 febbraio 2017 (l’emiliana si era difesa parlando di contaminazione alimentare). Nado ...

Tennis - batosta per la Errani : 8 mesi di squalifica per doping! : Sara Errani squalificata per doping, 8 mesi di stop per la Tennista italiana dopo il ben noto caso del “tortellino” Sara Errani è stata squalificata per altri 8 mesi a causa del noto caso di doping che l’ha vista protagonista già nella scorsa stagione. Dopo una prima squalifica di due mesi, la Errani era tornata a giocare. Adesso però, l’appello della Nado Italia presso il Tas è stato accolto e, secondo quanto rivela la ...

Tennis : Errani - che mazzata : il Tas impone altri 8 mesi di squalifica : Dieci mesi di squalifica per Sara Errani. È stato accolto l'appello presentato il 31 agosto 2017 da Nado Italia presso il Tas contro la decisione della federazione internazionale di fermare la ...

Tennis - WTA Bol 2018 : Sara Errani vola in semifinale! Spazzata via l’iberica Sara Sorribes Tormo : Sara Errani prosegue la sua corsa nel torneo WTA 125K di Bol, in Croazia: la Tennista italiana nei quarti di finale supera la spagnola Sara Sorribes Tormo con un perentorio 6-1 6-4 in un’ora e 26 minuti di gioco. Domani, nel penultimo atto del torneo, sfida alla vincitrice dell’incontro tra l’elvetica Viktorija Golubic e la polacca Magda Linette. Nel primo set l’azzurra domina chiudendo 6-1 in appena 29 minuti di gioco. ...

Tennis - WTA Bol 2018 : Sara Errani accede ai quarti di finale - sconfitta in tre set Viktoriya Tomova : Sara Errani soffre ma accede ai quarti di finale del torneo WTA 125K di Bol: sulla terra rossa croata l’azzurra ha sconfitto in tre set la bulgara Viktoriya Tomova con il punteggio di 6-1 4-6 6-2 in due ore di gioco. Domani la Tennista italiana, numero 4 del tabellone, sfiderà l’iberica Sara Sorribes Tormo. Nel primo set l’azzurra, dopo l’iniziale break subito, ha infilato sei giochi consecutivi, chiudendo 6-1 in 37 ...

Tennis - WTA Bol 2018 : Sara Errani batte Naiktha Bains e va al secondo turno : Sara Errani prosegue nella sua risalita nel ranking: questa settimana deve difendere i punti conquistati lo scorso anno nel torneo WTA 125K di Bol, in Croazia. Nella scorsa edizione Sarita raggiunse i quarti di finale, oggi, nel primo turno, elimina l’australiana Naiktha Banks, numero 345 al mondo, con il punteggio di 6-3 6-0 in un’ora e quindici minuti di gioco. Agli ottavi incontrerà la vincente della sfide tra la tedesca Mona ...

Tennis - Roland Garros : Berrettini - primo passo in uno Slam. Errani subito fuori : Tennis I risultati in diretta Esordio positivo per Matteo Berrettini al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. Il 22enne romano, numero 96 Atp, all'esordio nel main draw parigino ...

Tennis - Roland Garros : Errani subito fuori. Poi Schiavone e Berrettini : Tennis I risultati in diretta Parte male l'avventura della numerosa pattuglia italiana , 11 giocatori, 7 nel singolare maschile e 4 nel femminile, presente all'88ª edizione del Roland Garros. Dopo una ...

Tennis - Roland Garros - Errani è la prima dei tre azzurri di giornata : L'edizione 2018 del Roland Garros parte stamattina alle 11. Il montepremi è di 39.197.000 euro, , 2.200.000 euro ai vincitori del singolare, . OGGI , dalle 11, : Chatrier: Troicki , Ser, c. Dimitrov , ...

Tennis - Internazionali : fuori Seppi - Baldi - Cecchinato - Sonego ed Errani : E anche questa con una buona dose di rimpianti: Filippo Baldi si arrende al terzo set al georgiano Basilashvili, numero 74 del mondo, dopo due ore esatte di gioco. Il Tennista pavese, dopo aver perso ...

Internazionali d'Italia 2018/ Diretta Errani Babos streaming video e tv - orario delle partite (Roma - Tennis) : Diretta Internazionali d'Italia 2018, streaming video e tv: prosegue il torneo di tennis sulla terra rossa di Roma, oggi primo turno per Sara Errani, Andreas Seppi e Filippo Baldi(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 01:15:00 GMT)

Roberta Vinci si ritira/ Addio al Tennis : il Grande Slam con la Errani e quella magica notte di fine estate : Roberta Vinci dice Addio al tennis giocato dopo la sconfitta a Roma: tra i grandi successi in carriera il Grande Slam centrato nel doppio e la finale degli Us Open contro la Pennetta(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 17:35:00 GMT)