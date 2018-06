Tennis | Errani | che mazzata | il Tas impone altri 8 mesi di squalifica

Tennis - batosta per la Errani : 8 mesi di squalifica per doping! : Sara Errani squalificata per doping, 8 mesi di stop per la Tennista italiana dopo il ben noto caso del “tortellino” Sara Errani è stata squalificata per altri 8 mesi a causa del noto caso di doping che l’ha vista protagonista già nella scorsa stagione. Dopo una prima squalifica di due mesi, la Errani era tornata a giocare. Adesso però, l’appello della Nado Italia presso il Tas è stato accolto e, secondo quanto rivela la ...

Tennis - WTA Bol 2018 : Sara Errani vola in semifinale! Spazzata via l’iberica Sara Sorribes Tormo : Sara Errani prosegue la sua corsa nel torneo WTA 125K di Bol, in Croazia: la Tennista italiana nei quarti di finale supera la spagnola Sara Sorribes Tormo con un perentorio 6-1 6-4 in un’ora e 26 minuti di gioco. Domani, nel penultimo atto del torneo, sfida alla vincitrice dell’incontro tra l’elvetica Viktorija Golubic e la polacca Magda Linette. Nel primo set l’azzurra domina chiudendo 6-1 in appena 29 minuti di gioco. ...

Tennis - WTA Bol 2018 : Sara Errani accede ai quarti di finale - sconfitta in tre set Viktoriya Tomova : Sara Errani soffre ma accede ai quarti di finale del torneo WTA 125K di Bol: sulla terra rossa croata l’azzurra ha sconfitto in tre set la bulgara Viktoriya Tomova con il punteggio di 6-1 4-6 6-2 in due ore di gioco. Domani la Tennista italiana, numero 4 del tabellone, sfiderà l’iberica Sara Sorribes Tormo. Nel primo set l’azzurra, dopo l’iniziale break subito, ha infilato sei giochi consecutivi, chiudendo 6-1 in 37 ...

Tennis - WTA Bol 2018 : Sara Errani batte Naiktha Bains e va al secondo turno : Sara Errani prosegue nella sua risalita nel ranking: questa settimana deve difendere i punti conquistati lo scorso anno nel torneo WTA 125K di Bol, in Croazia. Nella scorsa edizione Sarita raggiunse i quarti di finale, oggi, nel primo turno, elimina l’australiana Naiktha Banks, numero 345 al mondo, con il punteggio di 6-3 6-0 in un’ora e quindici minuti di gioco. Agli ottavi incontrerà la vincente della sfide tra la tedesca Mona ...

Tennis - Roland Garros : Berrettini - primo passo in uno Slam. Errani subito fuori : Tennis I risultati in diretta Esordio positivo per Matteo Berrettini al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. Il 22enne romano, numero 96 Atp, all'esordio nel main draw parigino ...

Tennis - Roland Garros : Errani subito fuori. Poi Schiavone e Berrettini : Tennis I risultati in diretta Parte male l'avventura della numerosa pattuglia italiana , 11 giocatori, 7 nel singolare maschile e 4 nel femminile, presente all'88ª edizione del Roland Garros. Dopo una ...

Tennis - Roland Garros - Errani è la prima dei tre azzurri di giornata : L'edizione 2018 del Roland Garros parte stamattina alle 11. Il montepremi è di 39.197.000 euro, , 2.200.000 euro ai vincitori del singolare, . OGGI , dalle 11, : Chatrier: Troicki , Ser, c. Dimitrov , ...

Tennis - Internazionali : fuori Seppi - Baldi - Cecchinato - Sonego ed Errani : E anche questa con una buona dose di rimpianti: Filippo Baldi si arrende al terzo set al georgiano Basilashvili, numero 74 del mondo, dopo due ore esatte di gioco. Il Tennista pavese, dopo aver perso ...

Internazionali d'Italia 2018/ Diretta Errani Babos streaming video e tv - orario delle partite (Roma - Tennis) : Diretta Internazionali d'Italia 2018, streaming video e tv: prosegue il torneo di tennis sulla terra rossa di Roma, oggi primo turno per Sara Errani, Andreas Seppi e Filippo Baldi(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 01:15:00 GMT)

Roberta Vinci si ritira/ Addio al Tennis : il Grande Slam con la Errani e quella magica notte di fine estate : Roberta Vinci dice Addio al tennis giocato dopo la sconfitta a Roma: tra i grandi successi in carriera il Grande Slam centrato nel doppio e la finale degli Us Open contro la Pennetta(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 17:35:00 GMT)

Tennis - ranking WTA (14 maggio 2018) : salgono le ceche Karolina Pliskova e Petra Kvitova. Bene Sara Errani : Classifica WTA in salsa ceca: le uniche a salire nella top ten del ranking mondiale del Tennis femminile sono Karolina Pliskova, che scavalca la lettone Jelena Ostapenko e va al numero 5, e Petra Kvitova, che in un sol colpo scavalca due statunitensi, ovvero Venus Williams e Sloane Stephens, attestandosi così al numero 8. In vetta sempre la romena Simona Halep, la quale però vede assottigliarsi a poco più di 400 punti il margine sulla danese ...

Tennis - Madrid Open : Errani subito fuori : ROMA - Sara Errani è stata eliminata al primo turno del tabellone principale del ' Mutua Madrid Open ', torneo Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 6.685.828 euro in corso sui campi in ...

Tennis - Madrid : Wozniacki - Halep e Sharapova ok - Errani out : ... 6.685.828 euro, , dove Sara Errani è entrata in tabellone , già eliminata Venus Williams, ma poi perde 1-6 4-6 dall'australiana n.18 al mondo, Ashleigh Barty, che ha vinto il suo primo titolo a ...

Tennis - WTA Madrid 2018 : Sara Errani eliminata al primo turno dall’australiana Ashleigh Barty : Dopo aver superato le qualificazioni, si ferma al primo turno del tabellone principale l’avventura di Sara Errani al torneo WTA Premier Mandatory di Madrid: sulla terra rossa iberica l’azzurra cede all’australiana Ashleigh Barty, che si impone con il punteggio di 6-1 6-4 in 77 minuti di gioco. Nel primo set l’azzurra inizia male, ritrovandosi subito sotto 0-3, non riuscendo mai a procurarsi l’occasione del ...