Telepedaggio europeo e nuovo bollo auto Quali novità in arrivo per gli automobilisti in

(Di lunedì 11 giugno 2018) Negli ultimi anni anche in Europa si stanno diffondendo piattaforme pensate per rivoluzionare il trasporto urbano, che hanno tra gli obiettivi non solo dare l’opportunità di prenotaree altri mezzi di trasporto o risparmiare sui costi che, inevitabilmente, derivano dall’essere proprietario dimobile, tra spese di riparazione e tasse annuali che si ripercuotono sulle tasche. Ma anche ridurre drasticamente l’inquinamento ambientale attribuito al traffico urbano che sempre di più danneggia latà dell’aria soprattutto nelle grandi città del mondo. Andare incontro alle esigenze deglimobilisti con provvedimenti che consentano non solo di spingere ad un minore inquinamento ma anche di ridurre i costi da affrontare può essere molto positivo. Ed è in linea con questa strategia che a breve si discuterà di due nuovi provvedimenti nel Parlamento...