Tap : al via nuovi voli Firenze-Lisbona : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – Continua la strategia di crescita di Tap Air Portugal che da ieri ha ampliato ulteriormente il network inaugurando il nuovo collegamento diretto Firenze-Lisbona con 10 frequenze settimanali. Un Embraer 190 con livrea TAP Air Portugal, della capacità di 106 passeggeri, in arrivo da Lisbona è stato accolto ieri all’aeroporto di Firenze con la suggestiva cerimonia del water cannon.“Per un’amante ...

Tap : al via nuovi voli Firenze-Lisbona (2) : (AdnKronos) – “L’arrivo di Tap Air Portugal in Toscana, con il collegamento Firenze-Lisbona, rappresenta un tassello importante per la strategia di incoming turistico della nostra regione dai mercati internazionali. Sarà molto più facile e più breve arrivare in Toscana via Lisbona dai mercati sudamericani e statunitensi; in particolare, il nuovo collegamento ci permetterà di essere raggiungibili con semplicità dal Brasile, uno ...

GP del Canada - la Ferrari di Vettel in testa dopo il via - precede Bottas e VersTappen : 18° giro - Si ferma anche Ricciardo che riesce a rientrare davanti ad Hamilton guadagnando una posizione. 17° giro - Al rientro in pista l'inglese deve difendersi da Leclerc che arriva...

Mortirolo e Gavia nella seconda Tappa della Haute Route Stelvio : Mortirolo e Gavia nella seconda tappa della Haute Route Stelvio. Gran Bretagna ancora super con Clarke e Graham che bissano il dominio della prima frazione. Podio di giornata per il bergamasco Alberto Maffessanti. Tra le donne si impone ancora Arianna Marchesini. Oggi conclusione a cronometro Dopo quella con doppia ascesa allo Stelvio di due giorni fa, la Haute Route Stelvio 2018 ha vissuto un’altra tappa di grandissima intensità. Per la ...

L’incredibile Tappa sul Gavia - 40 anni fa : Storia di uno dei giorni più incredibili del Giro d’Italia – su una delle salite più dure, sotto la neve – e dei suoi due protagonisti, Andy Hampsten e Johan van der Velde The post L’incredibile tappa sul Gavia, 40 anni fa appeared first on Il Post.

Auto – Campionato DTM - Alex Zanardi al via dell’unica Tappa italiana in programma a Misano : Alex Zanardi parteciperà all’unica tappa italiana del Campionato DTM, in programma dal 24 al 26 agosto sul circuito di Misano Alex Zanardi parteciperà sul circuito di Misano all’unica tappa italiana del Campionato DTM, in programma dal 24 al 26 agosto. Dopo la presentazione del 5 maggio ad Hockenheim, con l’annuncio del ritorno in Italia del prestigioso Campionato Automobilistico che vedrà per la prima volta le gare in ...

Giro d’Italia 2018 - le pagelle della ventunesima Tappa : Sam Bennett super allo sprint - Viviani si arrende : ventunesima ed ultima tappa per il Giro d’Italia 2018: sulle strade della città eterna, a Roma, si è conclusa la Corsa Rosa. Chris Froome va a prendersi il Trofeo Senza Fine, mentre Sam Bennett conquista la sua terza affermazione allo sprint battendo Elia Viviani. Andiamo a rivivere quest’ultima frazione con le pagelle dei protagonisti. Sam Bennett, voto 9: la sfida con Elia Viviani è persa per quattro vittorie a tre in favore del ...

Giro d’Italia 2018 - risultato 21ma Tappa : Sam Bennett sorprende Elia Viviani a Roma. Maglia Rosa a Chris Froome : Tante polemiche, ma alla fine passerella doveva essere e passerella è stata. Chris Froome chiude al meglio il Giro d’Italia 2018 prendendosi il Trofeo Senza Fine nella Città Eterna. La Corsa Rosa torna a Roma con la ventunesima tappa, di 115 chilometri lungo le strade della Capitale: un circuito lungo i luoghi più celebri del Bel Paese da ripetere 10 volte. Gara neutralizzata, visti alcuni pericoli presenti sulla strada che avrebbero messo ...

Giro d’Italia – “Froome vuole fermare tutto” - Viviani va a parlare con Chris e ‘salva’ l’ultima Tappa [VIDEO] : Chris Froome vuole accorciare l’ultima tappa del Giro d’Italia a causa delle polemiche legate al tracciato: serve la mediazione di Viviani per evitare che la corsa si fermi L’ultima tappa del Giro d’Italia doveva essere una festa con i ciclisti intenti a ‘sfilare’ sulla passerella conclusiva della corsa in rosa, ma una polemica rischia di rovinare l’ultima tappa. Diversi ciclisti hanno mostrato la loro ...

