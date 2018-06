Sull' Aquarius 629 migranti | Soccorsi 6 diversi gommoni

ilgiornale

: Napoli, Palermo, Reggio Calabria, pronte ad accogliere nei loro porti la #Aquarius che continua a fare rotta sull’Italia. - SalernoSal : Napoli, Palermo, Reggio Calabria, pronte ad accogliere nei loro porti la #Aquarius che continua a fare rotta sull’Italia. - TgLa7 : #Migranti: appello dell'Onu, trovare una soluzione rapida. 'Sull'Aquarius a rischio la salute di centinaia di persone' - RaiNews : Il premier maltese Muscat: 'siamo preoccupati per la direzione presa dalle autorità italiane sull'Aquarius che è in… -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Non c'è che dire. Con altri 629 immigrati raccolti in mare in diverse operazioni di recupero e soccorso, per i quali si chiede un approdo in Italia, l'estate 2018 inizia col botto. Quella di ieri è ...