Sulla nave Aquarius Da Roma non abbiamo istruzioni Non abbiamo scorte per

(Di lunedì 11 giugno 2018) Ledi cibo finiranno stasera, per raggiungere il porto di Valencia servono due giorni, forse tre di navigazione. No, "in questo momento non è la soluzione ideale", scandisce Alessandro Porro, mentre sta attento a non calpestare - "con le mie scarpe antinfortunistica", aggiunge - i piedi nudi dei passeggeri ammassati sul ponte dell'.La notizia della disponibilità della Spagna ad accoglierli, a bordo dellabloccata in mare da ieri in seguito alla decisione del ministro Salvini di chiudere i porti italiani, è appena arrivata. "Per ora via social, danonavuto nessuna conferma - spiega ad HuffPost Porro, soccorritore per SosMediterranee. Astigiano, trentotto anni, è al terzo imbarco sull', "e mai avrei immaginato di trovarmi in questa situazione che, diciamolo, è un po' ai limiti del diritto internazionale ...