Stupro e omicidio 14enne tedesca | iracheno estradato in Germania

Lucky Awelima e Desmond Lucky, che erano stati arrestati inizialmente per concorso con Innocent Oseghale in omicidio e smembramento di cadavere di Pamela Mastropietro, ora restano in carcere solo per spaccio di eroina. Intanto per il presunto omicida Oseghale anche il Tribunale del Riesame di Ancona ha escluso l'ulteriore accusa di violenza sessuale.

