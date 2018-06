Strette di mano | sigarette e bodyguard Le curiosità sull’incontro tra Kim e Trump

Pizza - selfie e Strette di mano. VIDEO Prima serata da premier per Conte : Una passeggiata e una Pizza vicino casa. Ha trascorso così la sua Prima serata da premier, Giuseppe Conte, che non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione ai tanti giornalisti che lo seguivano. "La Prima Pizza da premier? Come da cittadino normale", ha detto soltanto. Segui su affaritaliani.it

Aosta - bagno di folla per Berlusconi : selfie e Strette di mano : Silvio Berlusconi è ad Aosta per la campagna elettorale delle Regionali e la sua passeggiata lungo le strade della città si trasforma in un bagno di folla. Nel giorno in cui il Cav ha 'chiamato' il ...

Strette di mano - foto di rito sul divano - Di Maio 1-2-3 : le foto dal Quirinale | il video La caccia al premier : schede : Terzo giro di consultazioni con Mattarella , Il leader M5S “imita” Berlusconi con le dita, Meloni arriva con la Mini

Strette di mano - foto di rito sul divano - Di Maio che conta : le immagini dal Quirinale : Terzo giro di consultazioni con Mattarella in vista della formazione del nuovo governo. Il leader dei Cinquestelle “imita” Berlusconi con le dita, Meloni arriva con la Mini

C'era una volta Churchill-Stalin : Strette di mano che fanno storia : Dopo il mondo non sarebbe stato più come prima. La stretta di mano parla, dice a volte il contrario dello sguardo che prende le distanze. Quella tra il giapponese Abe e il cinese Xi Jinping, sembra l`...