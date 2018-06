Stop all' Iva | via al reddito di cittadinanza e Flat tax | il Pil e l' Europa ostacolano

Stop alla Errani - il parere del presidente Binaghi : 'Sentenza iniqua e fuori tempo' : 'll fatto che il Tas abbia emesso questa sentenza iniqua sei mesi dopo la data che lo stesso organo giudicante aveva annunciato rappresenta una grave violazione dei diritti dell'atleta che si è vista ...

Il Comune : 'Tari - Stop alle code a corso Lucci solo con prenotazione' : Da lunedì 25 giugno non sarà più possibile accedere agli uffici Tari di corso Lucci senza prenotazione. Lo scrive in una nota il Comune di Napoli. ' Da venerdì 15 giugno infatti - si legge - è attivo ...

Meteo - Stop all'estate : arrivano temporali e grandine : L'estate si ferma, arrivano temporali con fulmini e grandine. Scatta una nuova allerta Meteo . Secondo le previsioni degli esperti, se domani il tempo sarà ancora clemente - almeno al centro-nord - le ...

Timberland x ChriStopher Raeburn : alla London Fashion Week il debutto della capsule collection [GALLERY] : Timberland x Christopher Raeburn: il debutto della capsule collection uomo alla London Fashion Week. La collaborazione apparel sottolinea l’impegno condiviso per uno stile sostenibile La scorsa notte il designer londinese Christopher Raeburn, la cui etichetta è sinonimo di un Fashion design intelligente e responsabile, ha presentato in anteprima alla London Fashion Week Mens la sua prossima collaborazione per la linea apparel uomo con ...

Merkel bacchetta Conte sulla Russia : «Stop alle sanzioni? Era meglio parlarne prima» : Al termine della due giorni in Quebec è chiaro che a The Donald tutto quello che non è «Quanto vale? Quanto mi dai?» non interessa

Di Maio : "Stop alle delocalizzazioni da chi ha preso soldi dallo Stato" : Casi di cronaca come quello della K-Flex di Monza o - ancor più noto - della Embraco hanno messo in evidenza il problema. L'ex titolare del Mise, Carlo Calenda, grossomodo un anno fa scriveva una ...

Dal primo luglio Stop alle retribuzioni in contanti : ecco come evitare le multe : Un vademecum riepilogativo delle novità e delle modalità operative che i datori di lavoro dovranno seguire per adempiere al nuovo obbligo sulla tracciabilità delle retribuzioni. È quello realizzato ...

Ilva - allarme ambientalisti. Di Maio Stoppa Grillo : Giorni di grande incertezza per l'Ilva mentre gli ambientalisti di Peacelink denunciano un nuovo caso di inquinamento. Inserita come tema nel contratto di Governo tra Lega e Cinque Stelle, il futuro dell'acciaieria non e' ancora chiaro. Prosecuzione dell'attivita' ma dando priorita' al risanamento ambientale; revisione dell'assetto della fabbrica Segui su affaritaliani.it

Milano - Stop alle auto diesel in città da gennaio 2019 : banditi tutti i veicoli fino a Euro 3 - poi da ottobre anche Euro 4 : Il divieto scatterà dal 21 gennaio 2019. Da quella data i veicoli diesel fino a Euro 3 non potranno più circolare a Milano, poi da ottobre toccherà agli Euro 4 e dal 2024 il transito in città sarà vietato anche agli Euro 5. Lo ha annunciato il sindaco Beppe Sala durante il Festival dell’Energia a Roma, spiegando che dal prossimo anno sarà attiva “la Low emission zone ai confini della città, per cui da quella data non si potrà più ...

Rottura di alleanze e Stop alle sanzioni russe - Gentiloni avverte il nuovo governo : "Strada pericolosissima" : "L'ultima cosa che ci possiamo permettere è quella di presentarci come un'Italia che tradisce i suoi fondamenti di politica estera e di collocazione internazionale. Conte faccia il presidente del Consiglio dell'italia che abbiamo sempre avuto in questi decenni a livello internazionale". Intervistato dal direttore Mario Calabresi a Repubblica delle idee, l'ex premier Paolo Gentiloni avverte sui rischi di una Rottura delle alleanze e sullo ...

Firenze - Stop M5s alle grandi opere? Stadio Fiorentina a rischio/ Spunta un dossier per il ministro Toninelli : Firenze, stop M5s alle grandi opere? Stadio Fiorentina a rischio, se l'aeroporto verrà declassato. Spunta un dossier per il ministro Toninelli: le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 14:30:00 GMT)

In Germania Stop alle vendite per le Audi A6 e A7 con motore 3.0 : BERLINO - La motorizzazione civile tedesca , KBA, ha richiamato dal mercato i modelli diesel Audi A6 e A7 con il motore da tre litri per via di sistemi di gas di scarico non ammissibili . Il richiamo ...

DIRETTA/ Roland Garros 2018 - Nadal Schwartzman (4-6 5-3) streaming video e tv : Rafa allunga - poi altro Stop! : DIRETTA Roland Garros 2018, info streaming video e tv: si completano i quarti di finale a Parigi, impegnati i numeri 1 Rafa Nadal e Simona Halep contro, rispettivamente, Schwartzman e Kerber(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 18:39:00 GMT)

Roma : nuova regolamentazione alcol. Stop birre all’aperto : Roma: vietati anche i Pub crawl Roma – Giro di chiave per i brindisi al chiaro di luna e alla consumazione di birra all’aperto in piena notte. Almeno per ciò che concerne le aree del centro di Roma e della ‘Movida’ capitolina. Inoltre, divieto totale anche per i famigerati Pub crawl. Ovvero i tour alcolici che portano allo stordimento di chi vi partecipa e a spaventose possibili risse. E’ quanto stabilisce ...