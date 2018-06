Squadra Speciale Cobra 11 torna su Rai2 con dieci nuovi episodi | anticipazioni 11 giugno

optimaitalia

: Pavel Nedved è tornato in campo! ?? ????? ?? In uno stadio speciale e con un compagno di squadra d'eccezione...????? ??… - juventusfc : Pavel Nedved è tornato in campo! ?? ????? ?? In uno stadio speciale e con un compagno di squadra d'eccezione...????? ??… - OptiMagazine : #SquadraSpecialeCobra 11 torna su Rai2 con dieci nuovi episodi: anticipazioni 11 giugno - OddscheckerIT : Nel Gruppo F dei #Mondiali ?? la #Germania ???? scenderà in campo per difendere il titolo conquistato 4 anni fa ? Comp… -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Le serate crime e procedurali diiniziano a prendere vita con11 in attesa della seconda stagione di MacGyver in onda dal 14prossimo, in prima serata.per la serie tv tedesca che riporta sul piccolo schermo la Polizia autostradale criminela, la Kripo Autobahn a 20 anni dalla messa in onda del primoo.A partire da oggi, 1111 andrà in onda con i, gli ultimi della 21esima stagione che è andata in pausa lo scorso 30 agosto. Iinediti prenderanno il via questa sera con Erdogan Atalay pronto a vestire i panni dell’ispettore capo Semir Gerkhan, entrato nella serie alla 3ª puntata della 1ª stagione, è l’unico ad essere rimasto "fisso" nonostante i continui cambiamenti e le new entry.Al suo fianco ritroveremo l’ispettore Paul Renner (alias Daniel Roesner) che ...