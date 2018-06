SPY FINANZA Le prime mosse sospette del Governo Conte contro la Lega

SPY FINANZA/ Qualcuno vuole consegnarci alla Troika : Qualcuno potrebbe essere interessato a indurre l'Italia a una ristrutturazione anche parziale del debito pubblico, aprendo la strada alla Troika.

SPY FINANZA/ Le strategie dietro i movimenti del prezzo del petrolio : La corsa del prezzo del petrolio sembra essersi arrestata, in modo piuttosto drastico e strano. Tanti gli interessi geofinanziari dietro l'oro nero.

SPY FINANZA/ Il redde rationem tra Usa e Ue si avvicina : Quanto sta accadendo nelle ultime settimane ci fa capire che fra Usa e Ue qualcuno dovrà pagare il prezzo alla nuova crisi e il conto non tarderà ad arrivare, dice MAURO BOTTARELLI

SPY FINANZA/ Italia e Spagna - le pedine spacca-Ue : Sui mercati il peggio sembra alle spalle, ma è bene non fidarsi delle apparenze. L'Ue è come un campo di battaglia. MAURO BOTTARELLI.

SPY FINANZA/ Il governo eterodiretto da chi vuole l'Italia fuori dall'Europa : Questo governo è pericoloso, perché è palesemente eterodiretto da forze che hanno tutto l'interesse ad ampliare ai massimi la frattura fra Italia e Ue, dice MAURO BOTTARELLI

SPY FINANZA/ Gli Usa chiamano l'Europa alla ribellione contro la Germania : Aumentano i segnali sul fatto che gli Stati Uniti hanno dichiarato guerra all'Ue e cercano di convincere i paesi del Sud a ribellarsi alla Germania. MAURO BOTTARELLI

SPY FINANZA/ Lo schianto che può farci diventare la Grecia - senza bisogno dello spread - : Alcuni dati parlano chiaro: l'Italia, come l'Europa, corre un rischio molto grande. Ma non ha a che fare con la nostra uscita dall'euro.

SPY FINANZA/ L'Europa del Sud è pronta a saltare - la verità nascosta dallo spread italiano : Sono tanti i responsabili del rialzo dello spread. Non ci si accorge però che tutta L'Europa del Sud può saltare. MAURO BOTTARELLI.

SPY FINANZA/ Lega e M5s - gli alleati perfetti per le élites di Berlino - Parigi e Bruxelles : L'Italia si trova di fronte a una situazione difficile. La divisione che si è creata anche nell'elettorato non sembra far presagire nulla di buono.

SPY FINANZA/ Le mosse della Francia per comprarsi i gioielli italiani : La pace tra Usa e Cina è una brutta notizia per l'Europa, dove la Francia sembra pronta a evidenziare le debolezze dell'Italia per approfittarne.

SPY FINANZA/ Il siluro contro l'Europa che l'Italia non vede nemmeno : Usa e Cina non sembrano impegnate a combattersi. Semmai a danneggiare l'Europa. E l'Italia non si accorge nemmeno di quel che sta succedendo.

SPY FINANZA/ Gli allarmi che contano più dello spread italiano : Sui principali media sembra che la preoccupazione dei mercati sia l'Italia e la formazione di un Governo Lega-M5s, ma non è così.

SPY FINANZA/ I boomerang dell'Ue contro Lega e M5s : Non sembrano mancare macigni contro l'Italia da parte dell'Ue e delle élites, di cui il Financial Times è megafono. Ma con effetti controproducenti.

SPY FINANZA/ Isis - terrorismo e le emergenze che servono ai poteri forti : L'Isis torna a colpire in Francia. Per MAURO BOTTARELLI non siamo però di fronte a una guerra di religione, ma a un qualcosa che serve ai potenti.