Spread cala a 246 | rassicurazioni Tria prevalgono su allarme Scope

Piazza Affari corre e lo Spread cala a 248 punti : ...09 per cento dell'indice Ftse-Mib in un avvio di settimana all'insegna dei miglioramento dei mercati sull'Italia, dopo le rassicurazioni giunte nel fine settimana dal ministro dell'Economia Giovanni ...

Titoli Stato : Spread Btp-Bund cala a 232 punti : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – Avvio di giornata in calo per lo spread tra Btp decennali italiani e Bund tedeschi. In apertura il differenziale si è atte Stato a 243 punti , rispetto ai 247 punti della chiusura di ieri, con il rendimento al 2,92% per poi ripiegare ancora a 232 punti con un rendimento 2,82%. L'articolo Titoli Stato : spread Btp-Bund cala a 232 punti sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Piazza Affari festeggia il governo e lo Spread cala : Milano, 1 giu. , askanews, Piazza Affari in gran spolvero festeggia il via libera, dopo quasi tre mesi di stallo, al nuovo governo Lega-M5S, che allontana l'ipotesi di nuove elezioni a breve. L'indice ...

Mercati al via - partenza positiva. Lo Spread cala ancora : Apertura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib avanza dello 0,38% a 21.881 punti allo scoccare della campanella, poi si rafforza leggermente portandosi attorno a +0,6%. Avvio in cauto rialzo per le Borse europee. A Parigi l'indice Cac 40 ha avviato le contrattazioni in progresso dello 0,25%, a quota 5.440 punti, a Francoforte il Dax sale dello 0,1%, a 12.796 punti, mentre a Londra il Ftse 100 avanza dello 0,2%, a 7.689 punti.Lo spread ...