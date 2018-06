Sport in TV | diretta TV e streaming 11 giugno 2018

F1 Canada 2018 - Gara - Diretta Esclusiva su Sky Sport HD. Differita TV8 : Dopo 17 anni, nella pista dedicata a Gilles Villeneuve, - quando in Italia sarà già calata la sera (Diretta su Sky Sport 1 HD. Differita TV8) - la Ferrari partirà davanti a tutti. È stato Sebastian Vettel, con una prestazione impeccabile, a permettere a una Ferrari di partire in pole position nel Gp di di F1 a Montreal. L'ultimo a farlo, per conto della casa di Maranello, era stato il suo connazionale Michael ...

F1 Canada 2018 - Qualifiche - Diretta Esclusiva su Sky Sport 1 HD. Differita TV8 : Red Bull velocissime in assetto da qualifica (Diretta Esclusiva su Sky Sport 1 HD. Differita TV8), soprattutto con Max Verstappen, autore del miglior tempo sia al mattino che nel pomeriggio. Mercedes apparentemente favorite nel passo gara, con Lewis Hamilton più costante del compagno di scuderia Valtteri Bottas. Ferrari ancora alla ricerca della combinazione giusta per dire la sua domenica. Le prime due sessioni di libere del Gp del ...

Inter-Fiorentina Primavera - la finalissima scudetto in diretta su Sportitalia : Siamo ormai giunti al termine del campionato Primavera 2017-2018, che per la prima volta è stato rinnovato a livello regolamentare con l’obiettivo di migliorare il più possibile lo spettacolo a beneficio degli appassionati. Domani viene infatti assegnato lo scudetto nella finalisissima che avrà per protagonista l’Inter e la Fiorentina, “giustiziere” rispettivamente di Juventus e Atalanta. […] L'articolo ...

Inter-Juventus Primavera oggi : diretta tv su Sportitalia e differita su RaiSport : oggi, si giochera' Inter-Juventus Primavera, seconda semifinale del Campionato Primavera 2018, presso lo stadio Enzo Ricci di Sassuolo. La prima semifinale, giocata ieri, ha visto il trionfo della Fiorentina sull'Atalanta. I viola, grazie al successo per 2-0 sugli orobici, hanno conquistato l'accesso alla finale del torneo [VIDEO]. I ragazzi di mister Bigica si sono guadagnati la possibilita' di prendersi la rivincita sull'Inter rispetto a ...

Sport in TV - diretta TV e streaming 7 giugno 2018 : La prima giornata in diretta da Vienna, verrà trasmessa da Sky Sport 2: occhi puntati sui più grandi campioni del green. Si replica alle ore 15.00 sempre su Sky Sport 2. Alle 19.00, invece, Fox ...

Final Four Primavera - Inter-Juventus in diretta su Sportitalia : Inter e Juventus si sfidano stasera nella seconda semiFinale del campionato Primavera: la vincente affronterà la Fiorentina L'articolo Final Four Primavera, Inter-Juventus in diretta su Sportitalia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Playoff Serie C 2018 : in diretta tv su RaiSport Siena-Catania e Cosenza-Sudtirol Video : Mercoledì 6 e domenica 10 giugno si giocheranno le gare di andata e ritorno delle semifinali dei play off di Serie C 2018. A re gli orari e il canale su cui sara' possibile vedere la diretta tv delle partite Siena-Catania e Cosenza-Sudtirol. Il programma dei play off [Video], in merito all'andata del 6 giugno, prevede le sfide tra Sudtirol-Cosenza e Siena-Catania. Domenica, invece, le gare di ritorno saranno Cosenza-Sudtirol e Catania-Siena. Chi ...

Final four Primavera - Atalanta-Fiorentina in diretta su Sportitalia : Bergamaschi e toscani si affronteranno questo pomeriggio nella prima semiFinale valida per la Final four del campionato Primavera. Si gioca a Sassuolo. L'articolo Final four Primavera, Atalanta-Fiorentina in diretta su Sportitalia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

International Champions Cup 2018 in diretta e in esclusiva su Sky Sport (20 Luglio - 12 Agosto) : L’International Champions Cup arriva in esclusiva su Sky Sport. Sky ha infatti acquisito i diritti per trasmettere l’edizione 2018 del più importante torneo estivo di calcio, che si disputerà dal 20 Luglio a 12 agosto. Un evento itinerante, con partite in programma in 22 stadi tra Europa (un match anche in Italia), Stati Uniti e Singapore. Sky Sport trasmetterà in diretta tutti gli incontri in calendario. ...

Campionato Primavera 2017-2018 - tutta la fase finale in diretta su Sportitalia : dove vedere fase finale Campionato Primavera 2017-2018 TV streaming. Il Campionato Primavera, che da questa stagione è stato rinnovato nella sua formula con l’obiettivo di aumentare il livello di spettacolarità, è ormai vicino ad assegnare il titolo di campione d’Italia. A partire da domani parte infatti la “final four”, a cui si sono appunto qualificate […] L'articolo Campionato Primavera 2017-2018, tutta la fase ...

MotoGP Italia 2018 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e Tv8 : La pole position che nessuno si aspetta (Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e TV8), ma che nel cuore dei tifosi di Valentino Rossi, e qui al Mugello sono veramente tanti, tutti sperano. Perché il 'Dottore' li ha abituati che proprio quando tutto sembra impossibile, tira fuori il coniglio dal cilindro e si inventa un giro mozzafiato in 1'46«208 che vale anche come nuovo record in qualifica della pista. 7/a pole al Mugello, battuto ...

MotoGP Italia 2018 - Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e Tv8 : Ci sono giorni in cui la paura riaffiora negli invincibili centauri della MotoGP (Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e Tv8). Quando gli schermi non mostrano immediatamente le immagini di una caduta in pista, vuol dire che lo sfortunato pilota ha subito un trauma importante. È quanto successo oggi pomeriggio all'autodromo del Mugello durante la seconda sessione di prove libere del Gp d'Italia quando il tester Ducati Michele Pirro, wild ...

DropTicket permette di acquistare i biglietti di sosta - traSporti e attrazioni direttamente dallo smartphone : DropTicket è un'applicazione che permette di acquistare i biglietti di sosta, trasporto e attrazioni presenti nei dintorni grazie alla geolocalizzazione. Lo strumento offre la comodità di saltare le file presso i parcometri, dai rivenditori o all’ingresso delle attrazioni e di acquistare i biglietti direttamente con lo smartphone. L'articolo DropTicket permette di acquistare i biglietti di sosta, trasporti e attrazioni direttamente dallo ...

Golden Gala 2018 in diretta su Rai Sport e Rai2 : Stasera, giovedì 31 maggio, il grande Sport approda su Rai2 con il Golden Gala numero trentotto, quarta tappa della Diamond League di atletica leggera. Piatto forte dell’evento, intitolato dal 2013 a Pietro Mennea, che si svolge all’Olimpico di Roma, sarà la sfida stellare tra Ronnie Baker e Chris Coleman nei 100 metri. A completare il cast eccezionale atleti come Mariya Lasitskene, Brianna Rollins, Dalilah Muhamad, Sam Kendricks, Sandra ...