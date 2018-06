Spazio | l’Italia celebra i 10 anni della missione Fermi della NASA

meteoweb.eu

(Di lunedì 11 giugno 2018) Oggi siil decimoversario, lanciata l’11 giugno del 2008, e alla qualepartecipa con l’Agenzia spaziale italiana (sai), l’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) e l’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn). L’Infn – riporta Media INAF – vuole festeggiare i primi 10di osservazioni dicon una serie di iniziative che si svolgeranno durante un intero anno su tutto il territorio nazionale e che potranno essere seguite sul sito.gsfc..gov/10. Torino sarà protagonista con un’opera realizzata dall’artista milanese Luca Pozzi, The Third Eye Prophecy: ispirata all’immagine simbolo del cielo gamma svelato da, l’opera rappresenta una grande pupilla che si pone l’ambizioso obiettivo di animare l’architettura per permetterle di percepire i messaggeri invisibili provenienti dallocosmico, che...