Spazio | l’appello della Cina | “Servono 150 fisici per la caccia ai neutrini”

(Di lunedì 11 giugno 2018) Cercasi 150disperatamente, da impiegare nei prossimi tre anni nellaad alcune delle particelle più elusive dell’Universo, i neutrini: a lanciare questo appello sono i ricercatori cinesi che partecipano alla collaborazione internazionale ‘Juno‘, il super esperimento da 20 mila tonnellate e 300 milioni di dollari in costruzione in, a cui l’Italia partecipa con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn). A riferire la loro richiesta è Lucia Votano, fisico e dirigente di ricerca dell’Infn, nonché prima donna ad aver diretto i Laboratori Nazionali del Gran Sasso. “Pochi giorni fa abbiamo ricevuto una mail dai nostri colleghi cinesi che ci chiedevano di aiutarli a trovare buoni candidati per 150 posizioni dida assegnare nei prossimi 2-3 anni in sole due università cinesi: cercano ogni tipo di figura, dal ricercatore al ...