Spazio | il satellite Fermi compie 10 anni | le principali scoperte

Calabria e Sicilia “catturate” dalla sentinella dello Spazio : ecco le prime immagini del satellite Sentinel-3B : La Calabria e la Sicilia, con l’Etna bene in evidenza, sono protagoniste delle prime immagini inviate a Terra dal satellite Sentinel-3B, la sentinella del pianeta lanciata il 25 aprile nell’ambito del programma Copernicus, promosso da Agenzia Spaziale Europea e Commissione Europea. Si tratta di un’immagine nell’infrarosso, “catturata” dall’altimetro e dal radiometro Slstr (Sea and Land Surface ...

Spazio : la Cina lancia un nuovo satellite per l’osservazione terrestre : La Cina ha lanciato un nuovo satellite per l’osservazione terrestre: “Gaofen-6” verrà utilizzato principalmente per la gestione delle risorse agricole e l’osservazione delle aree colpite da disastri naturali. Secondo il “Global Times”, il satellite, lanciato domenica, è stato messo in orbita tramite un razzo vettore Lunga Marcia-2D, ed è partito dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nel nordovest della ...

Spazio : un ultimo sguardo al satellite Aeolus dell’ESA per lo studio dei venti : Con a bordo un’innovativa tecnologia laser per misurare i venti globali, il satellite Aeolus dell’ESA sarà presto spedito in Guyana francese per il lancio. È la prima volta che la tecnologia laser UV viene usata per misurazioni derivate dallo Spazio. I rappresentanti della stampa sono invitati a vedere, il 5 giugno 2018, questo straordinario satellite nella camera pulita dello stabilimento Airbus Defence and Space di Tolosa, ...

Spazio - ESA : il 22 maggio la presentazione del satellite europeo per esopianeti Cheops : Il 22 maggio gli esperti di Cheops – Characterising Exoplanets satellite – presso Airbus Defence and Space a Madrid, Spagna, mostreranno alla stampa il satellite nella camera pulita. Cheops effettuerà osservazioni sulle stelle che ospitano esopianeti per misurare piccoli cambiamenti nella loro luminosità dovuti al transito di un pianeta attraverso il disco stellare. Le informazioni aiuteranno a rivelare la dimensione dei pianeti che ...

Spazio : il satellite Sentinel-3B cattura il tramonto sull’Antartide : Il satellite dell’Agenzia Spaziale Europea Sentinel-3B, a meno di due settimane dal lancio, ha già inviato le prime immagini della Terra: è riuscito a catturare il tramonto sull’Antartide, ha immortalato vortici di ghiaccio marino al largo della Groenlandia e una rara immagine dell’Europa settentrionale priva di nubi. Sentinel-3B è stato lanciato il 25 aprile 2018 per raggiungere il suo gemello Sentinel-3A: entrambi fanno parte ...

Spazio - lanciato con successo il satellite Esa Sentinel-3b : Plesetsk , askanews, - Con un lancio perfetto dal Cosmodromo di Plesetsk, in Russia, un razzo Rockot ha messo in orbita per l'Esa, l'Agenzia spaziale europea, il satellite Sentinel-3b, costruito da ...

Spazio - Copernicus : pronto al lancio il satellite Sentinel-3B : Il satellite del programma europeo Copernicus per l’osservazione e il monitoraggio della Terra, Sentinel-3B, è pronto a raggiungere il suo gemello già in orbita da due anni. Il liftoff della sentinella è in programma domani, 25 aprile, dal cosmodromo russo di Plesetsk, alle 19:57 ora italiana. Completando la costellazione della prima serie di missioni Sentinel, il lancio di Sentinel-B rappresenta una importante pietra miliare per il ...

Spazio - Copernicus : pronto al lancio il satellite Sentinel-3B : Roma, 24 apr. , askanews, Sentinel-3B, satellite del programma europeo Copernicus per l'osservazione e il monitoraggio della Terra, è pronto a raggiungere il suo gemello già in orbita da due anni. Il ...

Spazio : lanciato il satellite Tess della NASA - è il nuovo “cacciatore di pianeti” : lanciato con successo a bordo del Falcon 9 di SpaceX il nuovo satellite della NASA Tess (Transiting Exoplanet Survey satellite), il “cacciatore di pianeti” da 337 milioni di dollari, considerato l’erede del telescopio Kepler. Il liftoff è avvenuto da Cape Canaveral, in Florida: inizia così la nuova avventura di ricerca di nuovi pianeti simili alla Terra al di fuori del nostro Sistema Solare. Il lancio era stato inizialmente ...

Spazio : rinviato il lancio del satellite NASA Tess : rinviato almeno fino a mercoledì il lancio del satellite NASA Tess (Transiting Exoplanet Survey satellite) dalla base di Cape Canaveral, in Florida: lo ha reso SpaceX, la compagnia di Elon Musk, che avrebbe dovuto lanciare il satellite a bordo di un suo razzo vettore Falcon 9. Tess, considerato l’erede del telescopio Kepler, ribattezzato “cacciatore di pianeti” “è in ottima salute e rimane pronto per il lancio“, ha ...