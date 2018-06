“Sono morti in un modo orribile” Niente da fare per Pietro e Simona Ecco i loro corpi

caffeinamagazine

: 9 morti, 6 sono bambini. I migranti continuano a morire in mare, dei bimbi annegano, ma per il Ministro dell'intern… - marcofurfaro : 9 morti, 6 sono bambini. I migranti continuano a morire in mare, dei bimbi annegano, ma per il Ministro dell'intern… - Agenzia_Ansa : #Migranti: naufragio nell'Egeo, 9 morti, sei sono bambini. Un motoscafo affonda al largo delle coste turche - stanzaselvaggia : “Secondo lei noi facciamo l’alleanza con questi qui? Questi volevano aprire il parlamento come una scatoletta di to… -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Una tragedia incredibile, una fatalità, anche se sulle cause di questo incredibile quanto curioso incidente c’è ancora il massimo riserbo. Siamo a Palermo doveMessina e Piero Torres, appena 28enni, durante la mattina 9 giugno all’alba, sonomentre a bordo di una Mercedes classe A180 stavano percorrendo via Monte Ercta, la strada che collega Mondello a Monte Pellegrino. Titolare di un negozio di idropitture in corso dei Mille lui, estetista con la passione della palestra lei. Due famiglie sconvolte da una tragedia che si poteva evitare, visto che quella strada è chiusa al traffico. La sezione Infortunistica dei vigili urbani ha eseguito i rilievi e suidelle due vittime è stata disposta l’autopsia (oltre agli esami tossicologici) dal magistrato di turno Dario Scaletta. Ciò che è certo è che la vettura ha abbattuto il guardrail precipitando in ...