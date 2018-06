Sonno REM | le otarie possono farne a meno

Dormire poco (o troppo) nuoce alla salute : ecco quante ore di Sonno proteggono da demenza e morte prematura : Uno studio giapponese, pubblicato su “Journal of the American Geriatrics Society” ha rilevato che Dormire troppo poco, ma anche troppo a lungo, nuoce alla salute: è emerso che un riposo troppo breve o eccessivamente a lungo è un fattore di rischio per demenza e morte prematura. Gli esperti sono giunti a questa conclusione studiando 1.517 adulti, seguiti per 10 anni: 294 hanno sviluppato una forma di demenza e 292 sono morti. In ...