Sondaggi politici | cresce poco solo il M5s | +0 | 6% nell’ultima settimana Stabile la

(Di lunedì 11 giugno 2018) L’esito favorevole delle elezioni amministrative e le politiche di Matteo Salvini sui migranti a quanto pare non hanno avuto effetti negli orientamenti di voto degli italiani. È quanto emerge da uno realizzato da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana l’11 giugno, a poche ore dal risultato delle comunali (particolarmente buono per la Lega) e dalla decisione del ministro degli Interni di chiudere i porti italiani alla nave Aquarius, che trasporta 629 migranti. Secondo la rilevazione della società di statistica, nellache va dal 4 giugno ad oggiil Movimento 5 Stelle ha incrementato, seppur di, il proprio consenso: si va dal 30,9% di sette giorni fa al 31,5 di oggi,più di mezzo punto percentuale in più (+0,6%). Praticamente, invece, il Carroccio, che rispetto al 4 giugno perde lo 0,2%, assestandosi al 27%. Quasi identica la situazione del ...