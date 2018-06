Soldini | un’estate all’insegna dei grandi classici

gqitalia

: @Martola__ Ma comunque i mondiali sono un business importante per tutta Italia. La sera i locali d'estate si riempi… - Federico_992 : @Martola__ Ma comunque i mondiali sono un business importante per tutta Italia. La sera i locali d'estate si riempi… -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Stringate, slip on, mocassini, sneakers. Idel guardaroba maschile ci sono tutti, declinati in materiali pregiati e reinterpretati nel design con linee più accattivanti e in linea con le ultime tendenze. Il marchio, da oltre settant’anni nel mondo delle calzature artigianali, propone per la primavera/estate 2018 i modelli must have maschili in linea con il suo secolare expertise di grande artigianalità. Come per le stagioni precendenti si conferma così una grande importanza alle suole che sono ultraleggere per dare il massimo comfort al piede sia che siano in gomma, on in cuoio, carro armato o bicolor. Anche la palette colori rispecchia una certa voglia di tradizione età, e così trovano massima espressione nella collezione i blu notte, i testa di moro, ma anche le tonalità più scure che virano al nero. Tra le proposte più casual, da segnalare la ...