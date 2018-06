SNK svela la line-up di Neo Geo Mini e molte altre informazioni

eurogamer

(Di lunedì 11 giugno 2018) SNK ha rilasciato un video-reveal completo per il suo Neo Geo, la retro console annunciata poco tempo fa.Come riporta Dualshockers, apprendiamo che la-console sarà dotata di un proprio schermo, quindi non sarà necessario una TV per giocare. È alimentata tramite USB, quindi potrete portarla ovunque utilizzando una batteria USB esterna. Naturalmente, è anche possibile collegarla alla TV tramite cavo HDMI.Sono incluse anche due porte controller e SNK distribuirà pad dedicati ispirati ai controller del Neo Geo CD, in bianco e nero. Sarà anche possibile accedere a giochi e opzioni di salvataggio con la semplice pressione di un pulsante.