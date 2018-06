Smart mobility | Gambero Rosso Academy e car2go insieme per un picnic d’eccezione nelle

meteoweb.eu

(Di lunedì 11 giugno 2018) Torna la bella stagione e, con essa, la voglia di vivere la città assaporando i gusti tipici del capoluogo piemontese. Per questo la Città del gusto di Torinosi sono unite per organizzare una serie diall’insegna dellanei bellissimi parchi delle dimore che incorniciano la nostra città. L’intento dell’iniziativa è quello di unire il piacere del relax e della buona compagnia alla promozione della sostenibilità e alle eccellenze del gusto del territorio torinese, facendo scoprire ai giovani e alle famiglie le bellezze nascoste della nostra collina. Il primo appuntamento è fissato per il 17 giugno, dalle ore 12 alle ore 18, presso la Villa d’Agliè, fascinosa residenza storica torinese, che fa parte del circuito “Associazione Dimore Storiche Italiane”. Un secondoè previsto per l’8 luglio, a Villa Simeom, sulle colline di ...