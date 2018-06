Sisma | Conte visita Amatrice | “Qui per evitare che le persone si sentano abbandonate Non

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 giugno 2018) “Oggi vi deluderò: non ho dichiarazioni altisonanti né promesse mirabolanti. Non sono qui per parlare d’altro, ma perche lesi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppeai giornalisti nel corso della suaad. Arrivato nella cittadina laziale e accolto dal sindaco facente funzioni Filippo Palombini, il premier, dopo aver fatto una breve sosta alla chiesa di S. Agostino, nel centro storico, si è recato nel Parco comunale, per incontrare gli amministratori locali. Il presidente del Consiglio, in maniche di camicia bianca, si è anche soffermato in silenzio davanti al monumento ai caduti della cittadina laziale L'articolo: “Qui perche lesi. Non ho promesse mirabolanti” proviene da Il Fatto Quotidiano.