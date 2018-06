Singapore | vertice tra Kim Jong-un e Trump Pompeo | Pronti a dare garanzie senza

Usa e Nord Corea trattano i dettagli del vertice. Trump e Kim Jong-Un a Singapore : Ieri Kim Jong-Un incontrando il premier di Singapore Lee Hsien Loong , ha sottolineato che il mondo intero sta guardando a questo storico summit. Lee a sua volta si è detto fiducioso in una svolta ...

Singapore - vertice Trump-Kim Jong-un/ Ultime notizie Usa-Corea del Nord : osservatori “no risultati immediati” : vertice Usa-Corea del Nord a Singapore: Ultime notizie, in attesa del summit fra Trump e Kim Jong-un di martedì 12 giugno 2018. Appello del Papa per la pace nelle Coree e sul nucleare(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 09:03:00 GMT)

Trump e Kim Jong-Un a Singapore per lo storico vertice di domani : ...sottolineato lo stesso Kim nell'incontro con il premier di singapore - A distanza di poche ore sono atterrati a singapore i due leader sui quali per alcune ore si accenderanno i riflettori del mondo. ...

Kim è arrivato a Singapore per il vertice. Trump : «Tutto il mondo sta guardando» : Martedì lo storico incontro, la città blindata: metà della spesa totale per la sicurezza. Il Papa: «Prego perché i colloqui possano contribuire alla pace»

Kim è arrivato a Singapore per il vertice Trump : «Tutto il mondo sta guardando» : Martedì lo storico incontro, la città blindata: metà della spesa totale per la sicurezza. Il Papa: «Prego perché i colloqui possano contribuire alla pace»

Summit Usa-Corea del Nord a Singapore/ Ultime notizie - Kim Jong-un prepara vertice con Trump : “siamo pronti” : vertice Usa-Corea del Nord a Singapore: Ultime notizie, in attesa del Summit fra Trump e Kim Jong-un di martedì 12 giugno 2018. Appello del Papa per la pace nelle Coree e sul nucleare(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 14:25:00 GMT)

G7 e Singapore - Trump manda a catafascio il Vertice con gli alleati. Ma ci prova con l’arci-nemico : A cose fatte, Donald Trump manda all’aria le conclusioni sbiadite e indolori d’un G7 che aveva già cercato di sabotare, ponendo in extremis la questione del ritorno della Russia fra “iGrandi” (che non era all’ordine del giorno). A lavori ultimati, il magnate presidente se la prende col padrone di casa, il premier canadese Justin Trudeau, “debole e disonesto” e straccia metaforicamente le conclusioni sul commercio internazionale. Le ...

Vertice Trump-Kim - Singapore si offre di pagare i costi del summit : Singapore intende pagare i costi organizzativi , circa 20 milioni di dollari, del summit tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un, in programma nella città-Stato ...

Vertice di Singapore : tutto pronto per l'incontro fra Trump e Kim Jong un : ... il presidente statunitense sta infatti insistendo da giorni, e al G7 ha lo ha ribadito, sul rientro di Mosca nel Gruppo dei paesi maggiomente industrializzati al mondo. Putin ha poi ricordato che ...

Vertice di Singapore : tutto pronto per l'incontro fra Trump e Kim Jomg Un : ... il presidente statunitense sta infatti insistendo da giorni, e al G7 ha lo ha ribadito, sul rientro di Mosca nel Gruppo dei paesi maggiomente industrializzati al mondo. Putin ha poi ricordato che ...

Attesa per il vertice tra Kim e Trump - allerta sicurezza a Singapore - : Massima attenzione nel luogo dove si terrà lo storico summit del 12 giugno. Rafforzata la presenza della polizia, così come i posti di blocco e le barriere di cemento. Il costo: circa 12 milioni di ...

G7 : Trump lascerà vertice in anticipo - 'verso Singapore' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Trump «snobba» il G7 : a metà del vertice volerà a Singapore da Kim : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump salterà gran parte della seconda giornata prevista per il vertice del G7 in Canada: partirà a metà

Vertice Trump-Kim : Singapore designa “zona speciale” per summit : Vertice Trump-Kim: Singapore designa “zona speciale” per summit Vertice Trump-Kim: Singapore designa “zona speciale” per summit Continua a leggere L'articolo Vertice Trump-Kim: Singapore designa “zona speciale” per summit proviene da NewsGo.