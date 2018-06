Simone Verdi è del Napoli | visite mediche e firma | in serata l’annuncio! I dettagli

sportfair

(Di lunedì 11 giugno 2018)è un nuovo calciatore del, primo acquisto del patron De Laurentiis dall’arrivo di Carlo Ancelotti in panchinain corso per. L’ormai ex attaccante del Bologna è arrivato a Roma in tarda mattinata e intorno alle 13:30 si è recato presso la clinica Villa Stuart per i test medici di idoneità sportiva. Effettuati tutti i controlli,più tardi incontrerà il presidente del, Aurelio De Laurentiis, e firmerà un contratto che lo legherà al club azzurro per i prossimi cinque anni. Il costo dell’operazione dovrebbe essere intorno ai 25 milioni di euro, che entreranno nelle casse del Bologna. (Stg/AdnKronos) L'articoloè del, inl’annuncio! Ieconomici SPORTFAIR.