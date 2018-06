Silvio Berlusconi | rilancio Forza Italia Avrò un vice e un comitato

Torno subito. Silvio Berlusconi rinnova Forza Italia : "Il nostro momento verrà presto" : Una nuova Forza Italia è nella testa di Silvio Berlusconi. Il leader azzurro scrive una lettera al Corriere della Sera per tracciare le linee guida del rinnovamento della sua creatura, con un vice presidente, una consulta di personalità e i giovani sui social. Un cambio di passo necessario, nella convinzione che "verrà presto il nostro momento". Una risposta alla domanda che Berlusconi sente riecheggiare sui media: cosa ...

Silvio Berlusconi lancia l’Altra Italia : ecco come torna protagonista : C’è un nuovo nemico e si chiama grillismo, quello che ha contagiato anche Matteo Salvini. “Sono in campo e ci resterò

Nel promo di Balalaika cameo di PierSilvio Berlusconi : Il cameo che non ti aspetti nel contesto che non ti aspetti. C’è anche Piersilvio Berlusconi nel promo di Balalaika, il programma di seconda serata di Canale 5 che accompagnerà gli spettatori durante i Mondiali di Russia.Un cast ricchissimo, a partire dai conduttori – Nicola Savino e Ilary Blasi – che saranno affiancati dalle voci della Gialappa’s Band e dalle presenze fisse di Diego Abatantuono, Mago Forest e Belen Rodriguez.prosegui la ...

Silvio Berlusconi - quando Paolo Savona gli disse : 'Presidente - abbiamo la stessa età' : Chissà che il cav non abbia goduto anche solo un po' quando a Savona è stata sbattuta in faccia la porta del ministero dell'Economia...

Vittorio Sgarbi : 'Silvio Berlusconi e il suo silenzio. E' pronto per il Quirinale' : Tra i tanti movimenti scomposti, nella maggioranza e nell'opposizione, degli attori di questa fase politica, si distinguono e incuriosiscono la compostezza , l'immobilità anche simbolica, e perfino il fragoroso silenzio , altrimenti detto riserbo, istituzionale di Silvio Berlusconi '. Vittorio ...

PierSilvio Berlusconi : «Vogliamo fare un Mondiale allegro e brillante. Contatti con Netflix per eventuali coproduzioni» : Piersilvio Berlusconi Aria di festa a Mediaset: la tv del Biscione si prepara ad ospitare per la prima volta nella sua storia i Mondiali di Calcio, al via il prossimo 14 giugno su Canale 5. Ne ha parlato stamani Piersilvio Berlusconi senza nascondere il suo entusiasmo. Al cospetto dei giornalisti, a margine della conferenza stampa (qui il dettaglio minuto per minuto), l’Amministratore Delegato di Mediaset non si è sottratto alle ...

Milan - Pier Silvio Berlusconi : “Mio padre dietro a Elliott? Ecco la verità” : Sono ore calde per il futuro del Milan, a margine della presentazione dei palinsesti per il Mondiale 2018, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di rispondere alle voci secondo le quali ci sarebbe il padre, Silvio Berlusconi, dietro a Elliott nell’affare Milan: “E’ una barzelletta, fa ridere per non dire altro, se non peggio. Fininvest ha già risposto, sono cose ridicole. La possibile esclusione delle coppe? Non ho un pensiero così ...

Governo - Pier Silvio Berlusconi : “Ben venga legge su conflitto di interessi - ma che riguardi tutti. No a ideologie” : “Come mi è sembra il Governo? Intanto è positivo che ci sia. Poi aspettiamo di vedere cosa farà. Per la prima volta, sulla legge sul conflitto di interessi non ho sentito dichiarazioni ideologiche. Ben venga, se vogliono farla, purché riguardi tutti”. Sono le parole dell’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, dopo la conferenza stampa di presentazione dell’offerta televisiva per i Mondiali di calcio ...

PierSilvio Berlusconi : «Ottima possibilità del ritorno dei canali free Mediaset su Sky» : VIVENDI - «Vivendi ha rotto un contratto firmato che prevedeva un importantissimo accordo strategico. L'accordo con Sky è legato alla vendita di alcuni contenuti che vanno da loro a noi è da noi a loro, ma le due cose non c'entrano. Con Vivendi andremo avanti per le vie legali. La prossima udienza è a ottobre». Così l'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa ...

