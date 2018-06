SIENA | PISA | TERNI | RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2018 Ballottaggi in Toscana

Pisa - SIENA e Massa : risultati Elezioni Comunali 2018/ Dati reali Toscana e Umbria : Terni - Centrodestra avanti : Elezioni Comunali 2018, risultati Siena, Terni e tutti i 29 Comuni tra Toscana e Umbria: Amministrative, candiDati sindaco e sondaggi. Ultime notizie e come si vota(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 00:07:00 GMT)

Elezioni - urne aperte in 761 Comuni : M5s guarda al Sud - il Pd teme per Pisa e SIENA - Lega cerca conferme al Nord : Sono quasi 7 milioni gli elettori chiamati alle urne, dalle 7 alle 23, per il rinnovo delle amministrazioni in 761 Comuni italiani. Fra questi c’è Ancona, unico capoluogo di Regione di questa tornata elettorale, insieme ad altri 20 capoluoghi di provincia. Si tratta del primo vero banco di prova per i partiti, dopo le politiche del 4 marzo scorso e la lunga crisi istituzionale che ha portato alla formazione del governo Conte. Occhi ...

Toh chi si rivede - il Pd - che alle amministrative rischia a Pisa e SIENA - : Roma. Sì, sì, va bene: ci sono le amministrative e l'Italia è lunga e stretta, con la Sicilia e i suoi capoluoghi al voto, tra cui Ragusa, che diventò grillina anzitempo nel 2013, dove il sindaco ...

Concluso restauro pulpito Pisano a SIENA : Siena, 6 GIU - Concluso il restauro del pulpito di Nicola Pisano nel Duomo di Siena, capolavoro duecentesco che il grande architetto e scultore, a cui fu affidato nel 1265, portò a termine nel giro di ...

Maltempo Toscana : dichiarato lo stato d’emergenza per Firenze - Pisa e SIENA : Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha firmato questa mattina il decreto per la dichiarazione dello stato d’emergenza regionale a seguito dell’evento meteo eccezionale che l’8 maggio ha colpito le province di Firenze, Pisa e Siena. Lo stato d’emergenza è stato ritenuto indispensabile dopo aver constatato che gli eventi calamitosi hanno provocato allagamenti e esondazioni dei torrenti nelle varie località ...

BOMBA D'ACQUA NEL PISANO : SALVATI DUE ANZIANI/ Video - maltempo : famiglia sfollata a SIENA : BOMBA D'ACQUA nel PISANO: SALVATI due ANZIANI. Un violento nubifragio si è abbattuto su Volterra, disagi anche in altre zone: nel Chianti è esondato l'Ema(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 00:12:00 GMT)

TOSCANA - TERREMOTO DI OGGI A PISA/ Scossa M 3.6 sentita a SIENA : recente sciame sismico nella Val di Cecina : TERREMOTO OGGI, 1 maggio 2018: un sisma di magnitudo 3.6 sulla scala Richter si è verificato questa mattina in provincia di PISA. La forte Scossa è stata avvertita in mezza TOSCANA...(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 15:03:00 GMT)

