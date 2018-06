Sicilia | lavoratori in allarme per sorti Sicilia Digitale | Fiom chiede incontro ad Armao

Sicilia : 15 giugno sciopero lavoratori agricoli (2) : (AdnKronos) - "Il nostro obiettivo - scrivono Mannino, Manca e Marino - è quello di chiudere la trattativa firmando un contratto forte, equilibrato e degno di un settore strategico per il Paese e per la nostra regione. Finora abbiamo riscontrato un atteggiamento nelle parti datoriali che mette a ris

Sicilia : 15 giugno sciopero lavoratori agricoli : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - sciopero dei lavoratori agricoli , anche in Sicilia , il 15 giugno , per chiedere il rinnovo del contratto nazionale di categoria. La protesta è organizzata da Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil e segue la rottura delle trattative con le associazioni datoriali a cinque mesi d

Porti : lavoratori Sicilia ni in sciopero per 72 ore : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - Si fermeranno per 72 ore, dalla mezzanotte di domani 3 maggio a sabato 5, i lavoratori portuali di tutta la Sicilia. Lo sciopero indetto da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltras Porti si inserisce nell’ambito della vertenza sull’autoproduzione, ovvero la scelta di alcuni armator

Guerra tra precari in Sicilia / Emergenza Palermo ex Pip - rischio perdita posto per cinquemila lavoratori Asu : Guerra tra precari in Sicilia, Emergenza Palermo ex Pip: rischio perdita posto per cinquemila lavoratori Asu. Clara Crocé, segretaria della Fp, cerca di specificare le possibili conseguenze.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:50:00 GMT)