Siamo inquinatori inconsapevoli

(Di lunedì 11 giugno 2018) Ai Fori Imperiali di Roma c'è una installazione per sensibilizzare la gente sulla richiesta di aiuto degli oceani soffocati dalla plastica. L'iniziativa è in appoggio alla giornata dedicata ai mari, con l'appello del "basta inquinare". Tutte le associazioni ambientaliste fanno del loro meglio per richiamare l'attenzione sul problema, grave perché tutto, prima o poi, finisce lì, anche se noi del mare ce ne ricordiamo magari solo in agosto.Sono abbastanza sicuro che, per il solo fatto di aver aperto questa pagina, chi legge rispetti abbastanza l'ambiente, almeno tanto da non disperdere le plastiche. Almeno volontariamente. Preciso "volontariamente" perché in pochi sono a conoscenza che una delle maggiori cause di inquinamento dei mari è dovuta alle microplastiche. Particelle talmente piccole e subdole da essere assimilate direttamente negli ...