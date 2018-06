Shock Juve Under 15 | “sarò con te | Napoli usa il sapone” | la vergogna dei baby bianconeri

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - offerta Shock alla Lazio per Milinkovic-Savic : cash + contropartite - accontentate le richieste di Lotito - colpaccio ad un passo : La Juventus si avvicina a grandi passi al colpo dell’estate, il centrocampista Milinkovic-Savic della Lazio. La Juventus è reduce da una stagione comunque positiva con la vittoria del campionato e della Coppa Italia ma rimane la delusione per il percorso in Champions League, per questo motivo l’intenzione è quella di costruire una squadra ancora più forte. Prevista una cessione molto importante, quella dell’attaccante Gonzalo Higuain, diversi ...

Juventus - Buffon Shock : “ecco cosa è successo prima della gara contro la Reggina - pensavo di morire” : Nelle ultime ore tiene banco il futuro del portiere Buffon ma il numero uno ha attraversato un momento difficile dovuto alla depressione. “Avevo perso la gioia di vivere, non davo più sollecitazioni al mio cervello per sottrarlo alla fissazione in cui era caduto”, rivela il portiere in uno stralcio del libro ‘Demoni’ pubblicato da ‘La Stampa’: “non potrò mai scordare una sfida di campionato contro la Reggina, in casa. prima della partita, ...

Ancora De Laurentiis Shock : “non potevo rubare - vi dico quanti punti ha la Juve… Sarri? Tempo scaduto” : De Laurentiis durissimo contro la Juventus e contro gli arbitri del campionato italiano, lo scudetto il patron del Napoli lo sente suo “Sono contento della stagione. Abbiamo chiuso il campionato a -4, quindi il campionato è nostro. Cosa potevo fare? Mica potevo andare a rubare?” Parole al vetriolo di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Quest’oggi, dopo la vittoria contro il Crotone, il patron si è presentato in ...

Juventus - incidente Shock durante la festa : pullman si aggancia ai cavi del tram - ci sono feriti gravi : 1/36 La Presse ...

Juventus - Higuain Shock : “ho pensato di smettere” : L’attaccante Gonzalo Higuain è stato grande protagonista della stagione con la maglia delle Juventus, il Pipita svela alcuni retroscena shock ai microfoni di ‘TNT Sports’: “la malattia di mia madre è stata una cosa terribile, fui vicino a lasciare il calcio. Ho proseguito perché me lo disse lei. Amo il calcio, ma lei veniva prima di tutto. Nel calcio come nella vita serve avere al fianco brave persone, perché quando ...

Inter-Juventus - ‘caso’ Pjanic : il retroscena Shock sulla mancata espulsione : Inter-Juventus – Non si placano le polemiche dopo la gara di campionato tra Inter e Juventus, successo da parte della squadra di Massimiliano Allegri ma grazie ad errori clamorosi da parte dell’arbitro Orsato, l’espulsione di Vecino ed i mancati provvedimenti su Pjanic in particolar modo e nelle ultime ore è emerso un clamoroso retroscena che riguarda proprio la mancata espulsione del bosniaco. Secondo quanto riporta il ...

Inter-Juve 2-3 e video Shock di Allegri e Tagliavento : interviene la Procura Federale - c’è l’ombra di una nuova Calciopoli : Inter-Juve 2-3 – Rischia di avere una velenosa coda non solo polemica, ma addirittura giuridica l’incredibile partita di ieri sera a San Siro pesantemente condizionata dalle clamorose sviste di Orsato a favore dei bianconeri. La Procura Federale della FIGC, infatti, ha deciso di accendere i fari su quello che sta succedendo tra la Juventus e gli arbitri in quest’incandescente finale di stagione. Il Procuratore Giuseppe Pecoraro, intanto, ha ...

Dino Zoff Shock/ “Tre anni fa non riuscivo ad alzarmi dal letto”. Sulla Juventus e Buffon... : Dino Zoff shock: “Tre anni fa non riuscivo ad alzarmi dal letto”. L'ex portiere ha parlato anche della Juventus, e quindi della corsa scudetto col Napoli, del futuro di Buffon e di Nazionale(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 16:20:00 GMT)

Real Madrid-Juventus - l’accusa Shock : “ecco cosa ha fatto Cristiano Ronaldo” : Real Madrid-Juventus, accuse contro Cristiano Ronaldo. Non si placano le polemiche dopo la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, ecco le parole da parte dell’ex arbitro Paolo Casarin come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’: “Le squadre italiane sono state le più penalizzate. Il problema però è generale: c’è una mediocrità arbitrale a livello europeo. Oliver si è dimostrato non all’altezza, restando in ...

Shock Real Madrid-Juventus - ecco cosa è successo nel tunnel al termine della partita : Nella giornata di ieri è andata in scena la gara di Champions League tra Real Madrid e Juventus, tensione altissima in seguito al rigore trasformato da Cristiano Ronaldo a tempo quasi scaduto. Nelle ultime ore alcune rivelazioni della stampa spagnola, che parla di una rissa sfiorata nel tunnel del Bernabeu tra i calciatori della Juventus e quelli del Real. Ad evitare che le cose precipitassero ci hanno pensato Sergio Ramos e alcuni poliziotti, ...

Real Madrid-Juventus - accuse Shock di Chiellini al club spagnolo [VIDEO] : Real Madrid-Juventus, tensione altissima dopo la partita di ieri valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, eliminazione dei bianconeri nel finale dopo il discusso rigore consesso e poi Realizzato da Cristiano Ronaldo. Brutto gesto da parte di Chiellini, il difensore è stato durissimo: “you pay”, ha detto il difensore agli avversari. “Voi pagate”, con chiaro riferimento agli arbitri e con gesti plateali. #Chiellini ...