Shades of Blue 3×02 | il piano di Harlee contro la Polizia

Ray Liotta dice addio a Shades of Blue : la seconda stagione su Canale 5? : Ray Liotta dice addio a Shades of Blue e commuove i fan. La serie tv di e con Jennifer Lopez ha chiuso i battenti negli Usa visto che, proprio lo scorso aprile, è arrivata la notizia del mancato rinnovo. La terza stagione della serie sarà l'ultima e proprio per questo Ray Liotta, il grande e tagliente Woz ha deciso bene di dire addio al suo personaggio all'ATX Television Festival nelle scorse ore. La première di Shades of Blue 3 è prevista ...

Shades of Blue 3×01 : Un nuovo caso per Harlee e Woz : Shades of Blue 3×01 trama e promo – La premiere della serie Tv della NBC è pronta per il debutto: “Good Police” andrà in onda domenica, 17 giugno 2018, e scopriremo che cosa ne sarà di Harlee, in seguito alle ultime azioni di Stahl. La trama di Shades of Blue 3×01 ci conferma inoltre che la protagonista e Wozniak, interpretato da Ray Liotta, dovranno occuparsi anche di un nuovo caso. Shades of Blue 3×01 trama ...

Shades of Blue 3 : anticipazioni e promo della terza stagione (VIDEO) : Shades of Blue 3 andrà in onda con la sua premiere domenica, 17 giugno 2018, sulla CBS. La serie Tv con Ray Liotta e Jennifer Lopez affronterà la sua terza stagione prima di chiudere i battenti dello show. Nonostante il successo ottenuto a livello di critica, Shades of Blue 3 ci rivelerà l’ultima battuta della protagonista, che questa volta vedremo alle prese con il suo passato. Shades of Blue 3 trama della terza stagione Il mistero sul ...

Shades of Blue cancellata ufficialmente da NBC : la terza stagione darà l'addio alla serie con Jennifer Lopez : 'Mi sono divertita a produrre e a recitare in questo mondo bellissimo e complicato, interpretando un personaggio così potente eppure così imperfetto " una donna, una detective, ma, prima e ...