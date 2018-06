Settimana dedicata alla Fed e alla BCE

Torna 'ScienzEstate' per la Settimana dedicata alla divulgazione scientifica : Arte e scienza al CERN" , 2017, , di Valerio Jalongo, che racconta un momento speciale del prestigioso centro di ricerca europeo, l'inizio di un nuovo eccezionale esperimento con l'acceleratore di ...

Migranti : a Palermo la Settimana dedicata agli stranieri : È il senso della "Settimana dei Migranti" che dal 14 al 20 maggio animerà Palermo con incontri, mostre, spettacoli, e attività per bambini. L'iniziativa, presentata oggi dall'arcivescovo Corrado ...

"Quando Dio non c'era". La Settimana dedicata alla legge Basaglia : Quaranta anni dopo la legge 180, quella che chiuse i manicomi e rese i matti degli esseri umani restituendo loro una dignità, Genova festeggia con un esperimento unico in Italia: il varo di un Patto ...

In arrivo la Settimana dedicata alla bicicletta. Segala : 'Mobilità sostenibile tema primario' : Dalle 15 alle 18 'Bike party' in Piazza Bra, spettacoli d'intrattenimento, esibizioni in bicicletta, prove e giochi per i più piccoli, Ludobus servizio di punzonatura. Per info: www.

Florence Cocktail Week : a Firenze torna la Settimana dedicata al bere miscelato : Riposti i calici – e i postumi – di Vinitaly 2018, il variopinto mondo del beverage torna a far parlare di sé; questa volta a Firenze, questa volta alla Florence Cocktail Week, in programma da lunedì 30 aprile a domenica 6 maggio. Una settimana dove il bere miscelato di qualità si (ri)scopre mattatore della più importante kermesse italiana dedicata all’arte della mixologia, giunta quest’anno alla sua terza edizione. Come ...

"O'Maggio all'infanzia 2018" - la Settimana dedicata ai più piccoli : bando e scadenze : ... animazione e socializzazione in piazza per famiglie e bambini con giochi di società, di movimento e laboratori di pittura, triciclo passeggiata, racconti e favole in biblioteca, spettacoli teatrali, ...

ARTWEEK. Parte lunedì la Settimana milanese dedicata all'arte moderna e contemporanea : Mostre che narrano di epoche e mondi, come "Post Zang Tumb Tuuum", che racconta arte, vita e politica in Italia dal 1918 al 1943, oppure "Una tempesta dal Paradiso. Arte contemporanea del Medio ...

Da lunedì 9 aprile la Settimana milanese dedicata all’arte : Prende il via lunedì 9 un’intera settimana dedicata all’arte moderna e contemporanea, con inaugurazioni, aperture straordinarie, visite guidate, iniziative speciali