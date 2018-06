Sesta edizione del Premio nazionale di poesia Himera

Milano. Estate insieme al via la Sesta edizione : Il Municipio 5, in collaborazione con le organizzazioni aderenti al Tavolo Sociale Anziani del Municipio 5, realizza il progetto “ Estate

"L'isola del libro" dal 16 giugno a Passignano sul Trasimeno - presentata la Sesta edizione; presidente marini : esperienza culturale che ... : ... come recita il titolo di questa edizione, ma anche eventi musicali, mostre fotografiche e pittoriche, iniziative di beneficenza, mostre mercato, laboratori per bambini e spettacoli di cabaret. ...

A Ivrea torna la Sesta edizione de La grande invasione : torna dall'1 al 3 giugno "La grande invasione ", il festival della lettura, curato da Marco Cassini e Gianmario Pilo che apre il calendario delle rassegne estive e si conferma uno degli appuntamenti letterari imperdibili sul territorio italiano. A Ivrea una tre giorni imperdibile per gli amanti della letteratura in ogni sua forma.Continua a leggere

Al via la Sesta edizione del Roma Web Fest : Torna il primo e più importante Fest ival, dedicato all’audiovisivo webnativo e al mondo dell’innovazione, che promuove i millennials. Anche quest’anno ci aspettano 3 giorni dedicati all’industria dell’immagine con web serie, fashion film, viral video, cortometraggi, influencer, videogiochi e i più innovativi prodotti di realtà aumentata e virtuale. Il Roma Web Fest è ormai consacrato come motore di creatività che permette alle aziende di ...

Roma Web Fest - si aprono le iscrizioni per la Sesta edizione del festival : Roma – Anche quest’anno torna il primo e più importante Fest ival dedicato all’audiovisivo webnativo e al mondo dell’innovazione: il Roma Web Fest . Una tre giorni dedicata all’industria dell’immagine con web serie, fashion film, viral video, cortometraggi, influencer, videogiochi e i più innovativi prodotti di realtà aumentata e virtuale. Il Roma Web Fest è ormai consacrato come […] L'articolo Roma Web Fest , si aprono le iscrizioni per la ...

Sesta edizione di Social Media Marketing + Digital Communication Days : Attenzione particolare poi è riservata ai video ed ai live streaming. "Sui Social network non basta semplicemente 'esserci', ma serve esserci in modo intelligente individuando quali sono gli ...

Social media marketing days : a Milano al via la Sesta edizione. 17 - 18 - 19 maggio. Ecco il programma : Al via la sesta edizione di Social media marketing + Digital Communication days “Think Digital, Be Social, Shake Hands” l’evento più importante in Italia dedicato a Social media & Digital Communication: si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2018 a Milano presso la sede del MiCo a FieraMilanoCity. L’evento si svilupperà su tre giorni per un totale di 24 ore di interventi, 40 relatori su case histories di grande rilevanza nell’ambito della ...