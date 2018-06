Serie B | una giornata a Pinato e Varnier

Barbapapà - il ritorno (americano e con una nuova Serie) : Buon lunedì all’insegna del buonumore e della tenerezza amarcord: prepariamoci al ritorno dei Barbapapà in tv. E non con i cartoni animati (fine Settanta) che hanno segnato più di una generazione. Nickelodeon, infatti, ha appena siglato un accordo internazionale per un nuovo adattamento televisivo della classica serie di fumetti per bambini per il suo canale Nick Jr. Barbapapà, la storia La nascita delle avventure della colorata famiglia ...

Victor Ros - non in onda. Serie Cancellata – da oggi raddoppia Una Vita : Victor Ros, una Serie televisiva spagnola prodotta dal 2014 dalla New Atlantis e basata sui romanzi di Jerónimo Tristante che ha come protagonista principale Carles Francino, che interpreta proprio Víctor Ros, e che ha tra gli interpreti principali Tomás del Estal, Esmeralda Moya e Megan Montaner, a partire da oggi interrompe la sua messa in onda. Victor Ros non in onda La Serie Tv spagnola a partire da lunedì 11 giugno, stando a quanto ...

ASUS rimborsa 200€ se acquisti una delle schede madri della Serie Z370 : Cernusco sul Naviglio 11 giugno 2018 – ASUS annuncia una speciale promozione riservata alle schede madri ROG, Prime e TUF Gaming della serie Z370: dall’11 giugno al 15 luglio 2018 acquistando uno dei modelli Z370 o in bundle con una memoria Intel® OPTANE o con un disco SSD Intel®, si potrà ricevere un rimborso economico fino ad un massimo di 200 Euro a seconda dell’acquisto effettuato. Le schede madri ASUS Z370 protagoniste ...

Una serata da… Lupi : Cosenza clamoroso - adesso la Serie B non è un sogno - 20.000 spettatori in delirio [VIDEO] : Si sono giocate le gare di ritorno della semifinale dei playoff di Serie C, Cosenza da sogno e che adesso punta alla promozione in Serie B. Il Cosenza ha battuto il Sudtirol nella semifinale dei playoff di Serie C in una partita letteralmente dominata in uno stadio San Vito – Marulla gremito da circa 20.000 spettatori: i “Lupi” calabresi volano così in finale per giocarsi la promozione in Serie B, dove i rossoblù mancano da quindici anni (ultima ...

E3 2018 : Microsoft introduce una Serie di novità nel Xbox Game Pass : Microsoft quest'oggi in occasione della sua conferenza all'E3 ha parlato anche di Xbox Game Pass, di miglioramento al suo catalogo e proprio in quest'ottica ha annunciato l'introduzione di tre nuovi titoli di rilievo nella libreria di giochi offerti.Ebbene con un solo abbonamento mensile potremo mettere le mani su 3 nuovi titoli di rilievi che si aggiungono all'offerta di Microsoft.Read more…

E3 2018 : Microsoft acquisisce una Serie di nuovi studi : In occasione della conferenza di Microsoft di oggi, il colosso americano ha dichiarato una serie di interessanti acquisizioni che amplieranno senz'altro l'offerta di Xbox One di questa e, sicuramente, delle generazioni future di console.Microsoft ha messo mano al portafogli e ha acquisito Ninja Theory, Undead Labs, Playground Games e Compulsion Games. Cosa ne pensate di questa mossa? Potrebbero esserci ripercussioni sull'industria?Read ...

World Series Triathlon Leeds 2018 : Richard Murray vince davanti a Mola e Luis al termine di una prova in crescendo : Il sudafricano Richard Murray si aggiudica la tappa inglese di Leeds della World Series di Triathlon 2018. Il 29enne nato a Città del Capo ha saputo uscire alla distanza e cambiare marcia nel corso della parte dedicata alla corsa. Il suo forcing non ha avuto risposte da parte degli avversari e ha, quindi, potuto tagliare il traguardo con il tempo complessivo di 1:45.53, precedendo lo spagnolo Mario Mola che nel finale ha provato la rimonta, ma ...

Vibo Valentia - migrante assassinato : fermato l’uomo indagato | “Ucciso per vendicare una Serie di furti” : Vibo Valentia, migrante assassinato: fermato l’uomo indagato | “Ucciso per vendicare una serie di furti” Vibo Valentia, migrante assassinato: fermato l’uomo indagato | “Ucciso per vendicare una serie di furti” Continua a leggere L'articolo Vibo Valentia, migrante assassinato: fermato l’uomo indagato | “Ucciso per vendicare una serie di furti” proviene da NewsGo.

Diritti tv - Lega : ok unanime a pacchetti Serie A - si vende per prodotto : L’assemblea della Lega Calcio, riunita a Milano, ha approvato all’unanimità i pacchetti sui Diritti tv della Serie A. I pacchetti definitivi saranno pubblicati entro le ore 18 sul sito della Lega, nessuna conferenza stampa da parte del presidente Gaetano Miccichè al termine dell’incontro durato meno di un’ora. Da quanto trapela si tratta di tre pacchetti principali, la modalità di vendita decisa dall’assemblea sarà ...

Dragon Ball FighterZ - World Tour : annunciata una nuova Serie di tornei dedicati a Dragon Ball FighterZ : Bandai Namco, dopo aver arricchito il suo Dragon Ball FighterZ con i nuovi personaggi giocabili Vegito e Zamasu, ha in serbo un altro annuncio per i fan del gioco.La compagnia, infatti, svela il Dragon Ball FighterZ - World Tour, una nuova serie di tornei dedicati a Dragon Ball FighterZ.La prima fermata del Dragon Ball FighterZ - World Tour è al CEO Fighting Game Championships che si terrà a Daytona Beach, Florida, dal 29 giugno all'1 luglio. ...

Migrante ucciso - fermato l'uomo indagato. I Carabinieri : 'Omicidio per vendetta per una Serie di furti' : E' stata una vendetta contro i continui furti ad aver armato la mano di Antonio Pontoriero l'uomo fermato dai Carabinieri con l'accusa di avere ucciso a colpi di fucile il 29enne Soumayla Sacko e ...

Squalificati Serie B : una giornata a Settembrini : Un solo giocatore è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo di Serie B Emilio Battaglia dopo l’andata delle semifinali dei playoff. Si tratta di Andrea Settembrini del Cittadella, già diffidato e ammonito per simulazione durante la partita di ieri con il Frosinone. L'articolo Squalificati Serie B: una giornata a Settembrini sembra essere il primo su CalcioWeb.

Serie B una giornata a Settembrini : ANSA, - ROMA, 7 GIU - Un solo giocatore è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo di Serie B Emilio Battaglia dopo l'andata delle semifinali dei playoff. Si tratta di Andrea ...